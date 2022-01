Noch gibt es freie Grundstücke im Mechenharder Neubaugebiet

Grundstücke: Punktrangliste entscheidet über Zuschlag

Erlenbach a.Main 30.01.2022

Im Dezember 2021 hatte der Stadtrat in Erlenbach die Richtlinien für die Vergabe der 22 Grundstücke beschlossen. Für die Stadt handelt es sich um ein Pilotprojekt, in anderen Kommunen wurden ähnliche Projekte schon umgesetzt. Ziel ist es, gerade jungen Familien die Möglichkeit zu geben zu bauen. Bauträger sind von dem Verfahren ausgeschlossen. Wer den Zuschlag für eines der Grundstücke bekommt, wird anhand einer Punkterangliste entschieden. Wie genau diese aussieht, erfährt man in der Richtlinie, die auf der städtischen Internetseite einsehbar ist. Punkte gibt es für Ortsgebundenheits- und soziale Kriterien. Das hört sich im ersten Moment nach jeder Menge Papierkrieg an - ist es auch. Der Vorteil ist aber, dass so Menschen an ein Baugrundstück kommen, die sich auf dem freien Markt eher schwer tun. Denn bezahlbare Bauplätze sind rar geworden, auch am Bayerischen Untermain.

Im Antrag selbst können Bauwillige bis zu drei Wunschgrundstücke mit Priorisierung angeben. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 420 und 950 Quadratmetern. Sollten alle drei Wunschgrundstücke schon an andere Bewerber vergeben sein, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Bewerber leer ausgeht. Vielmehr bekommt dieser dann die Möglichkeit, ein anderes Grundstück zu benennen. Sollten nicht alle Grundstücke verkauft werden, soll es eine zweite Vergaberunde geben.

Hauptwohnsitz für 15 Jahre

Auf den Bauplätzen selbst wird es ein Baugebot geben. Das bedeutet, dass innerhalb von drei Jahren gebaut werden muss und die Käufer innerhalb von fünf Jahren auch dort wohnen müssen. Die Baugrundstücke werden ausschließlich zur Eigennutzung veräußert. Weiterhin müssen die Käufer dort mindestens 15 Jahre ihren Hauptwohnsitz haben.

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist gestiegen, gerade auf dem Land. Da sind sich Karl Franz, Leiter des Stadtbauamts, und Sachbearbeiterin Sabrina Werner einig. Werner hat das Pilotprojekt für die Vergabe der Wohnbaugrundstücke bearbeitet und rechtssicher gestaltet. Franz betonte, dass die Grundstücke nicht unter Preis verkauft werden. Es gilt der ortsübliche Tarif für die Bauplätze. Der Preis beträgt 240 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen Erschließungs- und Herstellungskosten. Franz zeigte sich sicher, dass sich die noch leeren Grundstücke bald füllen werden. Erste Bewerbungen liegen schon vor.

mwz