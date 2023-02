Noch 22 Tage bis zum großen Derblecken in Amorbach

Narrenberg ist nach drei Jahren zurück

Amorbach 23.02.2023 - 14:26 Uhr 2 Min.

Vor drei Jahren war die Veranstaltung kurz vorher wegen Corona abgesagt worden - damals ein Drama, wie sich Organisator und Narrenbergmitglied der ersten Stunde, Winfried Müller, erinnert: »Wir hatten wirklich ein super Programm auf die Beine gestellt. Es hätten ja drei Tage nach unserer Veranstaltung die Kommunalwahlen stattgefunden.« Ein paar Gemeinden und deren künftige Bürgermeister hatte das scharfzüngige Sextett in die Mangel nehmen wollen, auch andere brisante Themen hatten sie akribisch und amüsant aufgearbeitet. »Und dann die Absage, es war wahrlich eine Katastrophe, die monatelange Probenarbeit war für die Katz'«, so Müller. Gerade die zwei neuen Ensemblemitglieder, Peter Straub und Peter Hefner, hätten schon heftig mit den Hufen gescharrt: »Für sie war es besonders bitter, sie hatten sich so gefreut.«

Vorfreude ist groß

Aber umso mehr freuen sich alle in diesem Jahr. Eine erneute Absage scheint vom Tisch, die Themen und Beiträge von damals allerdings auch, aber dafür gibt es etliche neue. Die wirtschaftliche Lage, die regionale und überregionale Politik und der Weltzustand hätten eine Fülle an Texten hervorgebracht, so Müller. Die sechs Männer, alle bühnenerfahren und narrenbergkompetent, hatten Ideen ohne Ende. Jeder für sich hat ein besonderes Talent und wichtige Rolle bei den Vorträgen.

Derblecker unter sich: Ronny Rohnalter, Bernd Schötterl, Roland Schwab, Peter Straub, Winfried Müller und Peter Hefner (von links) freuen sich riesig auf den Narrenberg.

Die Wortführer sind unbestritten Winfried Müller - der an Aschermittwoch erst wieder seinen großen Starkbierauftritt hatte - , Bernd Schötterl und der »Jungspund« Peter Hefner. Der Großheubacher wirkte jahrzehntelang als großer Fastnachter auf und hinter der Böhner-Bühne mit. Der Rüdenauer Peter Straub ist ein breit aufgestellter Musikus, zusammen mit dem Bürgstadter Ronny Rohnalter sind sie die Musikspezialisten im Team. Roland Schwab ist ein herausragendes Gesangstalent und spielt beim Narrenberg zum Beispiel eine große Rolle als Kanzler-Double, das nicht einmal groß in die Maske muss.

Von Ampel bis Ukrainekrieg

Als Hauptthemen wird sich das Humor-Ensemble an Ampelkoalition, Corona, Energiekrise und Inflation abarbeiten. Auch der Ukrainekrieg wird nicht ausgeklammert. Durch die neue Besetzung ändert sich etwas am Ablauf des Abends. Es gebe auch neue Programmpunkte, so Müller. Ankerpunkte bleiben freilich die Reden von Winfried Müller als Europaabgeordneter Dr. Müller-Lügenscheidt und Bernd Schötterl als »Bruder Narrabas«.

Jetzt, gut drei Wochen vor der Veranstaltung, stehen die Beiträge und Texte. Es geht nur noch um den Feinschliff. Ein Schnipsel aus den Proben auf Udo Jürgens Melodie »Ehrenwerten Haus« klingt so: »In unsrem Reichstag sitzen sie seit Jahr und Tag, sehr farbenfroh geht's rund. Doch eins ist klar, nicht nur die Ampel, treibt's im Bundestag sehr bunt. Ganz tiefes Rot, tief blaues Braun und auch Schwarz, ist kein Augenschmaus. Aus vielen Farben mischt sich Einheitsgrau, in diesem ehrenwerten Haus.«

»Chaotische« Proben

Bei den Proben vor ein paar Wochen ging es noch »chaotisch« zu, plaudert Müller aus dem Nähkästchen. »Schötterl sang mir eine Melodie aus einem bekannten Musical vor«, er, Müller, habe die Augenbrauen hochgezogen und gemeint, dass »des doch ke Sau kennt«. Schötterl habe nochmals gesungen und sich irgendwann durchgesetzt. So seien die Meinungen in dem Sextett noch öfter auseinandergegangen, aber letztlich hätten sich alle so zusammengerauft, dass jeder zufrieden war.

Fähnchen, Tracht und gute Laune: Der Narrenberg steigt am 17. März erstmals nach drei Jahren wieder in Amorbach.

Besonders freut sich Winfried Müller auf den neuen, alte Veranstaltungsort. Vor zwölf Jahren war der Narrenberg letztmals in der alten TSV-Halle über die Bühne gegangen, bevor das Event in die OWA-Halle verlegt wurde. »Das war auch schön«, findet er, »aber die TSV-Halle ist wie heimkommen: Dort hat vor 23 Jahren alles angefangen.«

Anja Keilbach

Übrigens: Wo sind die Frauen? Der Amorbacher Narrenberg ist angelehnt an das TV-Format "Starkbierprobe auf dem Nockherberg", das wenige Tage vorher im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird (in diesem Jahr am 3. März). Beim Narrenberg geht aber im Gegensatz zur bayerisch-mütterlichen Ausgabe die Frauen-Quote gegen Null. Dabei können Frauen genauso humorvoll und bissig-spritzig sein wie ihre männlichen Kollegen. Jahrelang war Luise Kinseher die "Bavaria" auf dem Nockherberg, die Frauendoubles von Angela Merkel oder Christine Haderthauer im Singspiel waren legendär. Wäre es nicht mal an der Zeit, dass die Amorbacher dem Münchner Format auch in Bezug auf die witzigen Frauenrollen folgen?