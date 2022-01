Warum das Gedicht eines jungen Kleinwallstädters auch in den USA zu lesen ist

»seelenverwandt - seelenverdammt«

Kleinwallstadt 24.01.2022 - 15:56 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lyriker Noah Karg aus Kleinwallstadt.

Immerhin schreibt die Brentano-Gesellschaft auf ihrer Webseite, dass »die Frankfurter Bibliothek [Jahrbuch für das neue Gedicht] zu den am meisten verbreiteten Lyrikveröffentlichungen der letzten Jahrzehnte gehört«. Zu finden sei das Jahrbuch weltweit »in den bedeutendsten Bibliotheken, darunter der Wiener Staatsbibliothek, der Schweizer sowie der Französischen Nationalbibliothek und der National Library of Congress in Washington«.

»Seelenverwandt - seelenverdammt« ist erst das vierte Gedicht, das Noah Karg jemals niedergeschrieben hat. Kreativ war er gleichwohl von klein auf. »Ich habe als Kind nicht viel geredet, aber damals schon verschiedene andere Formen ausprobiert, mich auszudrücken, erzählt meine Mutter«, verrät er. Anfangs eher durch Malen oder Bauen mit Legosteinen, ab der Grundschule dann durch Schreiben, wobei sich das »nicht unbedingt reimen musste«.

Das Leben verstehen

Für den jungen Mann ist der kreative Ausdruck die Blaupause dessen, was in einem Menschen vorgeht: »Ich probiere einfach aus, denke nicht nach, wohin es führen wird«, erklärt er. Und: »Ich entscheide nicht mit dem Kopf, welches Thema, welches Setting, ob ich Prosa oder Gedicht schreiben will.« Vielmehr gehe es ihm darum, »das Leben zu verstehen und dies weniger durch den Intellekt, sondern über das Bewusstsein«.

Der kreative Schaffensprozess hilft ihm, mit Eindrücken umzugehen. »Sobald es auf dem Papier steht, hat mein Gehirn es verarbeitet.« So bringt er morgens und abends in seinem Journal - einer Art Tagebuch - auf Papier, was gerade im Kopf präsent ist.

Novelle und Kurzgeschichte

Der Schreibprozess erfolgt phasenweise. Neben den Gedichten hat Noah Karg eine Kurzgeschichte in Rohfassung geschrieben, dazu eine Novelle und den ersten Teil eines Romans. Die Kurzgeschichte trägt stark autobiografische Züge. Es geht um einen jungen Mann, der Autor werden will, aber in der Großstadt so viel Ablenkung erlebt, dass er sich schließlich in eine einsame Hütte im Wald zurückzieht, um seine Schreibblockade zu überwinden. Die Novelle erzählt von einem Filmstar in Cannes, der nach Drogenkonsum einen Filmriss erlitten hat und nicht weiß, wie die Frau, die in seinem Haus aufgefunden wurde, zu Tode gekommen ist. »Es geht um Wahrheit und Gerechtigkeit«, sagt Karg, der der Frage nachgeht, ob der Protagonist und sein Anwalt die Wahrheit überhaupt wissen wollen, oder ob es nur darum geht, vor Gericht am besten davonzukommen?

Neben Lesen sind Musik und Sport weitere Leidenschaften des jungen Mannes, der nach Mittlerer Reife und Ausbildung zum Speditionskaufmann aktuell auf dem Weg zum Fachabitur ist und dann einen kreativen Beruf anstrebt, bevorzugt in der Filmbranche. Er spielt Gitarre, mag Folk, Country und Psychedelic Rock und schreibt Songs - circa 20 sind es mittlerweile. Als weitere Hobbys nennt er laufen, Joggen und Radfahren sowie Yoga und Meditation.

Kreativ in vielen Bereichen

Noah Karg hat schon viel Kunst konsumiert, ob Musik, Gemälde, Filme oder Bücher. »Lyrik ist wie ein Film, nur noch kompakter, sie erreicht viel in wenigen Worten; beide sind Metaphern«, findet der 19-Jährige. Nach seinen ersten Gedichten bekam er von Familie und Freunden begeisterte Rückmeldungen sowie die klare Ansage: »Das musst du veröffentlichen«. Worauf sich die Frage stellte: »Wo bringe ich das unter?«

Er recherchierte und buchstäblich das Erste, das die Suchmaschine zeigte, war die Frankfurter Bibliothek. Das Jahrbuch enthält rund 600 Gedichte auf 600 Seiten, eins davon ist »seelenverwandt - seelenverdammt«. Darin setzt er sich mit (Partner-)Beziehungen auseinander, hinterfragt, mit wie vielen Menschen tatsächlich ein intensives Verhältnis möglich ist. »Unsere begrenzte Lebenszeit reicht nicht für viele tiefergehende Beziehungen«, findet Noah Karg, der sich einerseits eine enge Beziehung wünscht, andererseits aber »nicht um jeden Preis«. Denn zunächst gehe es darum, »die Beziehung zu mir selbst zu pflegen, ehe ich hinausgehen und eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufbauen kann«.

Andrea Hammerl

"seelenverwandt - seelenverdammt" Bedeutet seelenverwandt zu sein, dass die Seelen sich gleichen, beim Verkehren jedoch langsam verbleichen, weil die oberflächige Abhängigkeit nach Verständnis wächst und man das wahre Leben dadurch vergisst. Bedeutet seelenverwandt zu sein, sich oberflächig zu ähneln, um dann Hand in Hand in tiefere Ebenen zu gehen, einen Partner zu finden, der einen führt und das Feuer in deinem Herzen schürt? So oder so, es ist unser Selbst, was wir in anderen suchen und dabei jeden Unterschied verfluchen. Doch dieses Selbst, ist es nun Seele oder Persona, braucht es einen Partner oder steht es auch so da?

Hintergrund: Wettbewerb der Frankfurter Bibliothek Rund 3000 Einsendungen verzeichnete die Frankfurter Bibliothek für ihren Gedichtwettbewerb im vergangenen Jahr. Davon werden 2100 Gedichte im Jahrbuch veröffentlicht. Grundsätzlich ist die Teilnahme für jedermann offen. Jeder darf nur ein Gedicht einsenden, die Länge ist auf 20 Zeilen mit maximal 100 Zeichen pro Zeile begrenzt, sodass im Druck maximal 60 Zeilen herauskommen. Die Jury wählt Lyrik von einfachen bis anspruchsvollen Texten aus, weder Reim noch ein bestimmtes Versmaß sind vorgegeben. Drei Hauptpreise sind zu gewinnen. Der erste Preis besteht in einer Buchveröffentlichung im Gegenwert von circa 7000 Euro beim August von Goethe-Literaturverlag, optional kann auch ein Video gedreht werden. Die beiden weiteren Preisträger erhalten ein Stipendium für einen Literatur-Fernlehrgang. Seit der Erstveröffentlichung zur Frankfurter Buchmesse im Jahr 2000 wurden insgesamt 40.000 Gedichte veröffentlicht. Ziel ist nicht, Hochlyrik zu präsentieren, sondern - anknüpfend an die Romantik - Volkskultur, Zeugnisse der lyrischen Gesamtkultur, Verse aus dem Alltag, also sozusagen Gedichte aus der Mitte der Gesellschaft zu veröffentlichen.