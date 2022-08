Nix los im Kreis Miltenberg? Was Jugendlichen in ihrer Freizeit wichtig ist

Umfrage: Wie verbringst du deine Freizeit?

Wir haben Jugendliche aus dem Landkreis gefragt, warum ihnen Freizeit wichtig ist, was sie damit am liebsten anstellen und welche Angebote ihnen in ihrem Heimatort fehlen.

Fabian Schreck (18), aus Elsenfeld: "Ich habe in letzter Zeit viel Stress durch das Abitur gehabt. Jetzt haben wir den Sommer frei und können die Freizeit gut nutzen. Ich mache Musik, spiele Gitarre und Schlagzeug, gehe ganz viel mit Freunden raus. Manchmal schrauben wir auch am Auto. Was mir fehlt, sind die Kneipen. Davon gibt es in Elsenfeld leider nicht mehr so viele wie früher. Auch der Beachpark ist ein bisschen runtergekommen mittlerweile."

Tina (13), aus Obernburg: "Freizeit ist für mich wichtig, um von der Schule abzuschalten und Balance zu haben. Dafür mache ich viel Sport, ich spiele Handball. Manchmal brauche ich auch meine Ruhe. Dann gehe ich Spazieren oder setze mich auf den Balkon zum Lesen. Ich finde es wichtig, dass es viele verschiedene Freizeitangebote gibt. In Obernburg fehlt mir nichts, weil ich es auch gut finde, mal zu gucken, was es in anderen Städten so gibt. Dann kann man Kontakte knüpfen und sich da einmischen, wo man will."

Julia Beller (19), aus Klingenberg: "Gerade ist es sehr wichtig für mich, auch mal zu entspannen und runter zu kommen, weil wir zuletzt viel lernen mussten. Ich mache viel mit Freunden, heute haben wir überlegt, Bowlen zu gehen. Wir gehen einfach viel raus, auch wieder auf Feste zur Zeit. Am meisten sind wir dafür in Aschaffenburg, in Klingenberg geht leider nicht so viel. Höchstens Restaurants, aber es fehlt sowas wie ein Badesee oder generell ein Freizeitzentrum. Eine Bar wäre auch gut."