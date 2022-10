Nilüfer Ulusoy mit bayerischem Verdienstorden ausgezeichnet

Ehrung: Einsatz für Integration von Frauen gewürdigt

Erlenbach a.Main 21.10.2022 - 13:07 Uhr 1 Min.

Darüber informiert Rudi Reißmann, ehemaliger Leiter des Erlenbacher Jugend- und Familienzentrums, wo auch der Verein beheimatet ist.

Gewürdigt wurde mit dem Verdienstorden Nilüfer Ulusoys langjähriger Einsatz als Vorsitzende des Vereins Frauen für Frauen, der sich für die Integration von Frauen einsetzt. Er will diese in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Selbstständigkeit stärken. Hierzu organisiert der Verein verschiedene Kurse, Gruppenangebote und Veranstaltungen. Unterstützt wird er dabei vom Land Bayern, dem Landratsamt Miltenberg und der Stadt Erlenbach. Viele Vereinsangebote finden im Jugend- und Familienzentrum Erlenbach, aber auch in Elsenfeld und Obernburg statt.

Zusammen mit Nilüfer Ulusoy hat Ministerpräsident Söder 75 weitere Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Es wurden nicht nur prominente Schauspieler wie Fritz Wepper oder bekannte Sportler wie Anni Friesinger geehrt, sondern auch Personen mit sozialem Engagement. »Es sind Krisenzeiten, in denen man einen Kompass braucht, die Fähigkeit und den Mut zur Entscheidung haben muss - und dann noch das Rückgrat, Dinge durchzustehen, wenn es schwierig wird«, sagte Söder in seinem Festvortrag.

Vorbild für andere

Und weiter: »Sie alle, die hier ausgezeichnet werden, haben dies in unterschiedlicher Form in ihrem Leben durch ihre Arbeit und ihr Engagement bewiesen. Sie alle sind in diesen Zeiten Vorbilder.« Die Ordensträger würden nicht nur für ihre Leistungen geehrt, sondern auch, um anderen Mut zu machen, dass man auch in schweren Zeiten etwas bewegen kann, hieß es weiter. Sie würden beweisen, dass man mit Einsatz die Welt ein Stück weit besser machen kann.

Der Verdienstorden wird verliehen »als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk«. Eine Besonderheit ist die Begrenzung der Zahl der lebenden Ordensträger auf 2000 Personen.

