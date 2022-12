Gro­ßer Bahn­hof für den Hei­li­gen Ni­ko­laus am Mon­tag in der Be­hin­der­ten­wohn­stät­te der Le­bens­hil­fe in Er­len­bach, wo 26 Men­schen mit Be­hin­de­rung in zwei Grup­pen woh­nen. Die Mal­te­ser aus Aschaf­fen­burg be­su­chen al­le 14 Ta­ge die Be­woh­ner dort. Am Mon­tag be­glück­ten sie die Men­schen mit ei­ner be­son­de­ren Ni­ko­laus­ak­ti­on.