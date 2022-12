Niedernbergs Bürgermeister Reinhard kandidiert 2024 nicht mehr

Nach 24 Jahren »Zeit für ein neues Gesicht«

Niedernberg 26.12.2022 - 10:49 Uhr < 1 Min.

Jürgen Reinhard. Foto: CSU

Er sei dann 24 Jahre in diesem Amt tätig gewesen, schreibt der 55-Jährige: »Es ist Zeit für einen Wechsel und ein »neues Gesicht«, das mit frischen Ideen die Verantwortung für Niedernberg übernimmt«, erklärt der CSU-Politiker seine Entscheidung. Alles habe seine Zeit. Familie, Privatleben und auch die Gesundheit hätten in den vergangenen 23 Jahren oft hintenanstehen müssen. Nach dieser langen Amtszeit mit vollem Einsatz wolle er nun neue Schwerpunkte in seinem Leben setzen, so Reinhard in seiner Pressemitteilung.

Die Bürgermeisterwahl wird am 3. März 2024 stattfinden. Es bestehe bis dahin ausreichend Zeit, für Niedernberg geeignete Kandidatinnen oder Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu benennen, formulierte der Amtsinhaber die Aufgabe den örtlichen Parteien und Wählervereinigungen.

kü