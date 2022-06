Niedernberger Seen ganz einzäunen?

Gemeinderat: Fachanwalt prüft Fragen der Eingangskontrolle und Besucherlenkung

Das Niedernberger Seengebiet soll für die Bevölkerung attraktiver und sicherer gemacht werden

Im April 2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, das Freizeitgelände für die Mitglieder der Gemeinde wieder attraktiver zu machen und es besser gegen eine letztlich umweltschädigende Nutzung durch zu viele, vor allem auswärtige Badegäste zu schützen. Andererseits sollte der neuen Bar eine gastronomische Nutzung in einer möglichst natürlichen Umgebung erlaubt werden, damit diese auch längerfristig wirtschaftlich überleben kann.

Ein Fachanwalt wurde beauftragt, zu prüfen, ob es die Möglichkeit gibt, den Badeseebereich mit einer - eventuell kostenpflichtigen - Eingangskontrolle und Besucherbegrenzung zu belegen, ohne diesen als »kommerziellen Badesee« betreiben zu müssen. Dieser erläuterte in einer Videokonferenz im September letzten Jahres die haftungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die sich aus dem Betrieb einer öffentlichen Wasserfläche ergeben. Da aber das eigentliche Thema der Besucherlenkung und -reduzierung im Seengebiet damit nicht zufriedenstellend gelöst wurde, entschied der Gemeinderat, zunächst ein Sicherheitskonzept zu erstellen.

Bei einem Ortstermin mit dem Fachanwalt stellte dieser fest, dass außer der Orgeldingerzufahrt keine größeren haftungsrechtlichen Problemfelder existieren, die einer Änderung bedürfen. Er schlug vor, in diesem Bereich einen 110 Zentimeter hohen Zaun mit dem Ziel zu errichten, Kinder vor dem Auf-die-Straße-laufen zu schützen. Die Gemeindeverwaltung hat mittlerweile die Errichtung des Zaunes beauftragt. In Abstimmung mit der Polizei werden auch zwei Strahler anfeschafft, die sie bei Kontrollen sowie der Räumung des Gebietes in der Dämmerung unterstützen sollen.

Vorbild Erlabrunn

Bezüglich der Besucherregelung hatte die Verwaltung Kontakt mit der Gemeinde Erlabrunn aufgenommen, wo es eine ähnliche Problematik gibt. Allerdings verfügt der dortige See über 1000 kostenfreie Parkplätze, ist aber mit einer Größe von 19 Hektar deutlich kleiner als das Niedernberger Gebiet mit 80 Hektar. In Niedernberg stehen einschließlich des Parkplatzes an der Hans-Herrmann-Halle lediglich 400 Parkplätze zur Verfügung. Das Gebiet in Erlabrunn ist komplett umzäunt, die Tore sind tagsüber offen, eine Zugangskontrolle findet nicht statt. Mit Einbruch der Dunkelheit, jedoch spätestens um 21:30 Uhr, schließt das Gelände. Die Besucher werden vom Schließdienst aufgefordert, das Gelände zu verlassen, die Zugänge werden geschlossen. Besucher, die sich danach noch auf dem Gelände befinden, können es danach nur durch ein Drehkreuz verlassen. Sperrige Teile wie etwa Fahrräder müssen dann im Gelände bleiben. Feiern sind dort grundsätzlich verboten, werden durch Anwohnerbeschwerden auch direkt bemerkt werden.

Würde das komplette Niedernberger Seengebiet eingezäunt, wäre das bei einer Zaunlänge von 4.000 Metern mit Kosten von etwa 400.000 Euro verbunden. Hinzu kommen noch die Errichtung der Ein- und Ausgänge. Bezüglich der Parkmöglichkeiten könnte geprüft werden, den Zugang in das Gebiet mit einer Schranke zu regeln. Zu berücksichtigen wäre dabei aber die unterschiedliche Nutzung des Geländes durch HonischBeach-Besucher, Seehotel-Gäste, Freizeitsportler, Angler, Segler, Spaziergänger und Erholungsuchende.

Nach Klärung des Sachverhaltes bei ähnlichen Anlagen und ersten Anregungen in der Sitzung kann jetzt in den Fraktionen über weitere Schritte oder Maßnahmen beraten werden, die der Verwaltung zur Prüfung vorgelegt werden können. hjf

Gemeinderat in Kürze Friedhof: Nachdem in der Gemeinderatsitzung am Dienstag die neue Satzung für den Friedhof der Gemeinde Niedernberg einstimmig beschlossen wurde, kann jetzt im Anschluss eine neue Friedhofsgebührensatzung erstellt werden. Diese Vorgehensweise ist notwendig, da in der Friedhofsatzung die Rahmenbedingungen wie etwa Grabgröße, Grabstellen und Ruhezeiten enthalten sind. Auf Basis dieser Ausgangsdaten können jetzt die Gebühren kalkuliert werden. Bis spätestens September soll die neue Gebührenordnung vorgelegt und dann beschlossen werden. Reinhard wies daraufhin, dass aus den noch anstehenden Terminen noch Modifizierungen notwendig werden könnten. Dies beträfe aber nicht mehr die grundsätzlichen Aspekte. Bebauungsplan: Einstimmig stimmte der Gemeinderat der Änderung des Bebauungsplanes "Altbaugebiet I+II" zu. Danach kann jetzt auf einem Grundstück an einem bestehenden Haus ein Anbau in Richtung Süden errichtet werden. Das Baufenster im Westen entfällt. Die Abwicklung erfolgt im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung. Die Antragsteller haben die Kosten für das bauleitplanerische Verfahren zu tragen. Schulmensa: Sehr gut angenommen wird die Schulmensa. Ursprünglich für 100 geplant, nehmen jetzt bis zu 250 Schüler an den Mahlzeiten teil. Dazu reichen verschiedene vorhandene Utensilien vom Fassungsvermögen her nicht mehr aus. Nichtöffentlich soll beraten werden, wie die Probleme mit den Küchengeräten gelöst werden können.