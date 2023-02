Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Niedernberger hauen ihre Hoheiten aus den Federn

Fasching: Früher Hausbesuch bei Michael I. und Anja II.

Unsanftes Erwachen für das Niedernberger Prinzenpaar: Kurz nach 8 Uhr standen die Narren im Schlafzimmer. Erste Amtshandlung am Rosenmontag: Das Prinzenpaar grüßt vom Fenster aus.

Für musikalische Unterstützung sorgte das Musikkorps Niedernberg unter Leitung von Achim Gyhra. Viele machten sich offensichtlich spontan auf den Weg: Sie trugen noch Schlafanzug oder Morgenmantel. Am Haus angekommen, stürmte die Prinzen- und Männergarde mit lautstarken Helau-Rufen das Schlafzimmer. Es gab Küsschen für die Hoheiten. Diese grüßten das närrische Volk noch im Pyjama vom Fenster aus.

Der Veranstalter des Spektakels, der Niedernberger Carnevalverein (NCV), kümmerte sich aber nicht nur um das pünktliche Aufstehen, sondern sorgte auch dafür, dass das Prinzenpaar ein ordentliches Frühstück bekam. Die NCV-Mitglieder hatten ein Buffet angerichtet, an dem sich auch die Garden stärkten. Für die Narrenschar gab es Kuchen, Teilchen, Kaffee - sowie heißen Äbbelwoi, Bier und Eierlikör. Feiern war angesagt, es wurde gesungen, geschunkelt und getanzt.

Das Prinzenpaar marschierte dann im vollen Ornat samt Hofstaat und Narren zum Rathaus. Dort begrüßte sie der stellvertretende Bürgermeister Volker Goebel. Im Rathausinnenhof wurde bis in den späten Abend gefeiert. Dafür war dann der Radfahrverein als Veranstalter zuständig, der den Straßenfasching in Niedernberg nach dem Prinzenwecken wiederbeleben möchte. So haben die Niedernberger Narren dreizehn Stunden den Rosenmontag gefeiert.

ney