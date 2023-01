Niedernberg startet nachdenklich ins neue Jahr

Empfang am Neujahrstag

Niedernberg 02.01.2023 - 16:49 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gut gelaunter Start in 2023: Bürgermeister Jürgen Reinhard beim Neujahrsempfang der Gemeinde Niedernberg. Die musikalische Gestaltung übernahm die Band Akustik Pop.

Reinhard stellte fest, dass die Corona-Krise zwar abebbe, sie aber noch nicht ausgestanden und lange noch nicht aufgearbeitet sei. Bestimmende Faktoren blieben auch im neuen Jahr Ukrainekrieg, Energieknappheit, Klimawandel, Abgleiten der Wirtschaft in Richtung Rezession, erneuter Massenzuzug von Flüchtlingen sowie Einwanderern und eine anhaltende Inflation. Ihre Begleitumstände gefährdeten den sozialen und demokratischen Zusammenhalt der Gesellschaft. Das Zusammentreffen mehrerer Krisen zur gleichen Zeit wirke als Brandbeschleuniger mit der Folge zunehmender Unzufriedenheit und Radikalisierung. Viele Menschen im Lande fühlten sich abgehängt und unverstanden. Transferleistungsempfänger werden als Privilegierte empfunden, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte empfinden sich zunehmend als "Melkkühe der Nation".

Den aktuellen Belastungen für die Gesellschaft müsse sich, so Reinhard, das Land stellen und Rechnung tragen: für Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, sozialen Frieden, Versorgungssicherheit, die Sicherstellung der Daseinsvorsorge und Gerechtigkeitsfragen. Auch Umweltfragen und Klima stellen Belastungen für die Gesellschaft dar, für die Lösungen gefunden werden müssten. Das Jahr 2022 sollte ad acta gelegt, wie Franziskanerpater Dietmar Brüggemann, Mönch auf dem Kloster Engelberg, es demonstrierte. Der hatte in einer Andacht bildlich mit einem uralten, schweren, rostigen Schlüssel aus seinem Schlüsselbund das vergangene Jahr weggeschlossen, abgeschlossen, abgehakt. Mit einem neuen, blanken Schlüssel sperrte er eine andere Tür auf, symbolisch für das neue, das frische Jahr.

"Zeit für einen Wechsel"

Reinhard machte jetzt öffentlich, was er schon an den Weihnachtstagen gemeinsam mit seiner Familie entschieden hatte: sich bei den Wahlen im nächsten Jahr nicht mehr für den Posten des Bürgermeisters zu bewerben. "Diese Entscheidung dazu habe ich mir gut überlegt, nicht leicht gemacht und lange mit mir gerungen", erklärte er. Alles habe seine Zeit. In einem Jahr seien dann 24 lange Jahre Amtszeit als Bürgermeister vorbei. "Dann wird es Zeit für einen Wechsel!"

Der Noch-Rathauschef erklärte die wichtigsten Aufgaben, die bis dahin und darüber hinaus anstehen: die zukunftsfähige Aufstellung der Feuerwehr und der Neubau des Feuerwehrhauses, den Glasfaserausbau im Ort, den Beitrag zur Eigenstromerzeugung durch PV-Anlagen auf den gemeindlichen Gebäuden, Wiesen und Äckern sowie dem See, die Umstellung aller Straßenlampen im Ortsbereich auf LED. Eine weitere zentrale Aufgabe bleibe die Wohnraumversorgung. Er dankte allen, die durch ihren Einsatz den Betrieb in der schwierigen Corona-Phase aufrecht gehalten und die Gemeinde mit Leben gefüllt haben.

In Vertretung von Pfarrer Ernst Haas überbrachte Diakon Martin Höfer die Neujahrsgrüße der Pfarrei Sankt Cyriakus. Er sprach von der Zeitenwende und was das Wort des Jahres aus kirchlicher Sicht im Alltag bedeute. Er denke an den Synodalen Weg an, der gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichen Christen begonnen wurde, eine neue Form der Zusammenarbeit von Klerus und Gläubigen im Dialog. Detailliert erläuterte er die Veränderungen und Konsequenzen, die sich durch den neuen pastoralen Raum ergeben. "Zeitenwende" heiße, optimistisch in die Zukunft zu sehen, auch wenn es zunächst scheine, immer schlechter und krisenreicher zu werden.

Pfarrer Thomas Gitter von der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Stephanus blickte zurück auf das 60-jährige Jubiläum in 2022 der Stephanuskirche, die 1962 geweiht wurde. Das vergangene Jahr sei eine "Zeitenwende" in gewisser Weise und durch die vielen Kirchenaustritte kein gutes Jahr für alle Kirchen gewesen. Die Zahl der Christen habe in Deutschland als deutliches Signal die 50-Prozent-Marke unterschritten. Als Folge werde die Kirche ganz allgemein sich verändern müssen, wobei sich die deren Zielsetzung aus der Heiligen Schrift ergebe. Für das Motto der evangelischen Kirche, die biblische Losung für das neue Jahr "Du bist ein Gott, der Gott, der mich sieht" hatte er auch die passende Erläuterung parat: "Ich bin da und deine Lage bleibt nicht unbemerkt." Musikalisch umrahmte die Band Akustik Pop mit Thomas Schmitt, Thomas Bickert und Gerhard Brendel die Veranstaltung.

Christel Ney