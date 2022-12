Niedernberger Gemeinderat genehmigt Haushalt 2023 mehrheitlich

Großprojekt Feuerwehrhaus

Niedernberg 14.12.2022 - 14:19 Uhr 4 Min.

Die Ge­mein­de Niedernberg wird im kom­men­den Jahr viel Geld in die Hand neh­men, um in zen­tra­len kom­mu­na­len Be­rei­chen für die Zu­kunft ge­rüs­tet zu sein.

Reinhard sprach von einem unproblematischen Haushalt. Es sei ausreichend Geld für die geplanten Maßnahmen vorhanden. Bei normalem Verlauf würden auch in den kommenden vier Jahren keine Kreditaufnahmen notwendig. Niedernbergs Haushaltsplan samt Satzung und Stellenplan tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Kleines Minus, große Reserven

Die Ausgaben werden 2023 voraussichtlich die Einnahmen übersteigen. Dank des guten Finanzpolsters ist ein Haushaltsausgleich laut Bürgermeister allerdings ohne große Anstrengungen möglich. Kredite müssen keine aufgenommen werden. Geplant sind Einnahmen in Höhe von 16,2 Millionen Euro und Ausgaben in Höhe von 18,6 Millionen Euro.

Somit schließt die Verwaltungstätigkeit mit einem Minus von 2,4 Millionen Euro. Finanzerträge in Höhe von 150.000 Euro und außerordentliche Erträge von 1,95 Millionen Euro reduzieren den erwartbaren Verlust auf rund 300.000 Euro. An Liquiditätsreserven werden Ende 2023 knapp 28 Millionen Euro vorhanden sein.

Der Finanzplan im Haushaltsentwurf sieht hohe Ausgaben in den kommenden Jahren für die Feuerwehr vor. Neben laufenden Kosten soll ein neues Gerätehaus errichtet werden, für das entsprechende Grundstücke erworben werden müssen und 2023 zunächst rund 200.000 Euro für Planungskosten anfallen. Etwa zwölf Millionen Euro sind an Gesamtkosten bis 2026 geplant. Für etwa 750.000 Euro sollen im kommenden Jahr die benötigten Grundstücke angeschafft werden. Für neue Fahrzeuge, Ausrüstung, Schutzkleidung und Führerscheine sind 2023 Ausgaben in Höhe von 550.000 Euro eingeplant.

Neben vielen kleineren Investitionen und laufenden Unterhaltskosten wird die Umstellung kommunaler Gebäude auf eine elektronische Schließanlage 500.000 Euro kosten, für 200.000 Euro muss der morsche Obdachlosencontainer ersetzt werden. Umbauarbeiten in den Kindergärten sind mit 300.000 Euro, in der Hans-Herrmann-Halle mit 200.000 Euro, in der Kläranlage mit 100.000 Euro und mit 90.000 Euro im Bauhof veranschlagt. Auf verschiedenen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen installiert, für die Anlage auf dem See fallen Planungskosten an, Kostenpunkt 400.000 Euro. Für Wege- und Straßensanierung und deren Beleuchtung sind 1,6 Millionen Euro im Haushalt eingeplant, für die Ortsverschönerung und Outdoor-Fitnessgeräte 400.000 Euro, für die Baulandumlegung Tafeläcker II 150.000 Euro sowie für den Unterhalt oder Neuanschaffungen in den Gebäuden oder Verwaltung 150.000 Euro eingeplant. Grundstücke können für 400.000 Euro erworben werden, neue Fahrzeuge für den Bauhof für 300.000 Euro und für Reparaturen an den Abwasserkanälen 150.000 Euro.

SPD moniert Priorisierung

Josef Scheuring begründete, warum die SPD-Fraktion den Haushalt ablehnt. In den Vorberatungen habe die Fraktion gefordert, dass die 500.000 Euro teure Schließanlage nicht auf einmal umgesetzt werden solle, sondern über mehrere Jahre verteilt. Dann stünde auch Geld bereit für Maßnahmen, die nach Ansicht seiner Fraktion dringend angegangen werden müssten.

Seit Jahren werde über die Hallensituation der Sportvereine debattiert, aber es gehe nicht voran. Im Altort gebe es nur noch eine Gaststätte, für eine weitere, derzeit geschlossene sei nur schwer ein Nachfolger zu finden, auch wegen der schwierigen Parkplatzsituation. Wenn die Feuerwehr ihren Standort verlässt, werde eine große Fläche im Ort frei, für die dringend ein Entwicklungskonzept erstellt werden sollte.

Dritter Kritikpunkt war die Jugendarbeit nach der für sie schwierigen Coronazeit. Sie hätten in einem Workshop ihre Ideen präsentiert, die im Haushalt keine Berücksichtigung finden würden. Für diese laut ihrer Auffassung dringlicheren Maßnahmen sei kein Geld in den Haushalt eingestellt.

Hans-Jürgen Freichel

Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2023 Die wichtigsten Einnahmen: Gewerbesteuer 5 Millionen Euro, Einkommensteueranteil 4,3 Millionen Euro, Grundsteuer 840.000 Euro, weitere Steuern und Abgaben 565.000 Euro, sonstige ordentliche Erträge 2 Millionen Euro, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1,3 Millionen Euro, Leistungsentgelte 1,2 Millionen Euro, Privatrechtliche Leistungsentgelte 400.000 Euro, Auflösung Sonderposten 500.000 Euro. Die wichtigsten Ausgaben: Transferaufwendungen 7,9 Millionen Euro, (davon Kreisumlage 4,3 Millionen Euro, Gewerbesteuerumlage 550.000 Euro), Personalaufwendungen 2,5 Millionen Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5,8 Millionen Euro, Abschreibungen 1,7 MillionenEuro, Sonstige Aufwendungen 700.000 Euro. Kommunale Hebesätze: Grundsteuern 300 Prozent, Gewerbesteuer 320 Prozent. hjf

Gemeinderat Niedernberg in Kürze NIEDERNBERG. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag in Niedernberg wurden weitere Themen beraten. Gestaltungssatzung: Mit Beschluss vom September 1993 hatte der Gemeinderat Zuschussrichtlinien festgesetzt, mit denen etwa Freilegungen von Fachwerken, Renovierung von Sandsteinmauern oder die Herstellung von Torhäusern gefördert werden. Die Beträge der Richtlinien sind noch in DM-Beträgen aufgeführt und durch die lange Zeitspanne mit gestiegenem Bau- und Immobilienpreisindex nicht mehr zeitgemäß. Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Umstellung auf Euro-Basis und legte die neuen, nach Höhe der Investitionen gestaffelte Förderbeträge fest. Minigolfanlage: Im Bereich des Bebauungsplans Minigolfanlage soll die Fläche neben der bereits errichteten Minigolfanlage jetzt weiter entwickelt werden. Der Turnverein Niedernberg hatte vorgeschlagen, dort Outdoor-Fitnessgeräte für Erwachsene zu installieren. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, für den Bereich hinter dem Skaterplatz eine Gerätekombination "Fitness Kombi 5" zu bestellen. Als Fallschutz soll Rollkies verwendet werden. Für die Innenflächen liegen noch keine Planungen vor. Hier soll die Verwaltung nach einem einstimmigem Beschluss Vorschläge erarbeiten und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. Aufgabengebiet Verwaltung: Im Bereich der Verwaltung werden Arbeitsgebiete neu aufgeteilt, denen der Gemeinderat einstimmig zustimmte. Kathrin Hock wird das Arbeitsgebiet Kassenverwalterin zum 31. Januar 2023 aufgeben und zur Leiterin des Standesamtes ernannt. Sie bleibt aber ab 1. Februar in der Funktion einer Stellvertreterin in diesem Bereich. Von ihr wird Lorena Krichbaum die Kassenverwaltung im Februar übernehmen, nachdem sie in diesem Bereich ab 1. Januar als Vertreterin eingearbeitet wird. Maike Jakob wird Ende des Jahres ihren Posten als stellvertretende Kassenverwalterin aufgeben und ab 1. Februar stellvertretende Leiterin des Standesamtes. Marion Debes ist dann nicht mehr dessen Leiterin. hjf

Die Linden auf Niedernbergs Dorfplatz werden erhalten Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, zum Erhalt der beiden denkmalgeschützten Linden auf dem Dorfplatz bodenverbessernde Maßnahmen umzusetzen und eine Wurzelbrücke um die Baumstämme zu installieren. Er folgte damit einer Empfehlung des Sachverständigenbüro Leitsch, die diese Maßnahmen empfohlen hatten. Für die Wurzelbrücke werden Stahlgitterplatten auf Erdspieße gelegt und verankert. Darüber kann dann ein beliebiger Materialaubau erfolgen. Die bodenverbessernden Maßnahmen sind notwendig, da die Bäume bereits in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dazu wird in einem Umkreis von etwa drei Meter das vorhandene Bodenmaterial mit einem Saugbagger wurzelschonend entfernt und durchwurzelbares Baumsubstrat eingebracht. Außerhalb des Drei-Meter-Bereiches, aber noch im Schutzbereich der Bäume, sind vor Maßnahmebeginn Sondierungen notwendig um sicherzustellen, dass keine größeren Wurzelschädigungen stattfinden. Die Arbeiten, die etwa 50.000 Euro kosten, sollen von einem Fachbüro koordiniert und überwacht werden, worüber ein Auftrag erteilt werden soll, nach dem auf Stundenbasis abgerechnet werden soll. Josef Scheuring (SPD) mahnte für die Gestaltung des Dorfplatzes ein Gesamtkonzept an, dass nach Jahren der Debatten endlich abschließend beraten und dann umgesetzt werden sollte. Der heutige Beschluss sei wieder nur die Lösung eines Teilproblems.