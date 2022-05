Niedernberg plant Neubau für Feuerwehr

Gemeinderat

Niedernberg Donnerstag, 26.05.2022 - 14:50 Uhr

Die Pla­nun­gen für ein neu­es Feu­er­wehr­ge­rät­e­haus in Nie­dern­berg wer­den kon­k­re­ter. Ein­stim­mig hat der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag den Er­geb­nis­sen ei­ner Mach­bar­keits­stu­die zu­ge­stimmt. Der Rat be­auf­trag­te die Ver­wal­tung, sich mit zu­stän­di­gen Be­hör­den über Zu- und Ab­fahr­ten ab­zu­stim­men, ei­nen Pro­jekt­lei­ter zu su­chen und Ge­spräche mit Grund­stücks­ei­gen­tü­mern zu füh­ren.