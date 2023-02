Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Niedernberg begrüßt Kinderprinzenpaar

Karneval: Jule I. und Philipp I. sprechen über Aufregung und ihre Aufgaben

Niedernberg 08.02.2023 - 12:18 Uhr 1 Min.

Das Niedernberger Kinderprinzenpaar 2023.

Wie wird man eigentlich Kinderprinzenpaar?

Jule: Man wird gefragt. Am Sonntag klingelte es bei uns an der Haustür und die Prinzessin Anja stand vor mir. Sie fragte mich: "Jule, möchtest du Philipps Prinzessin sein?" Ich sagte sofort Ja und habe mich sehr gefreut.

Philipp: Zum Amt des Kinderprinzen kam ich durch meine Eltern, weil diese Prinzenpaar sind und das Honischland regieren.

Wie fühlt sich das an, wenn man als Prinzenpaar auf der großen Bühne steht? Wart ihr aufgeregt?

Jule: Man hat so ein Kribbeln im Bauch, und es ist sehr aufregend, wenn es dann losgeht. Da ist man dann schon ein bisschen aufgeregt.

Philipp: Ich habe schon einmal auf einer kleinen Bühne, am 11.11. beim Kampagne-Start und im Jugendtreff eine Büttenrede gehalten. Trotzdem kommt immer eine gewisse Aufregung und Spannung, wenn man auf der Bühne steht. Aber das macht es vielleicht auch so schön.

Auf welche Termine in der Kampagne freut ihr euch am meisten?

Jule: Ich freue mich auf den Kinderfasching am meisten, weil man dann wie das große Prinzenpaar auf der Bühne sitzt und auf das Publikum schauen kann.

Philipp: Ich freue mich besonders auf die Faschingszüge.

Was ist Euer liebstes Faschingslied?

Jule: "In Honisch, do wohn ich..." - bei dem Lied muss ich immer lachen.

Philipp: "Ein mal Prinz zu sein, in Honisch am Main", das passt sogar auch gerade (lacht).

Was sageneure Freunde und Schulkameraden dazu, dass ihr jetzt echte Honischer Regenten seid?

Jule: Meine Freunde haben gesagt, dass sie das cool finden, mir dabei viel Spaß wünschen und sie das auch mal gerne machen wollen.

Philipp: Meine Freunde konnten es erst gar nicht glauben. Manche Schulkameraden kommen auch aus Ortschaften, in denen Fasching nicht so gefeiert wird wie in der Hochburg Niedernberg. Natürlich kommen sie zum Faschingszug und möchten von mir "beworfen" werden.

mg

Hintergrund: Termine Diese Termine wird das Niedernberger Kinderprinzenpaar bis Faschingsdienstag noch wahrnehmen: 12. Februar: CSU-Kinderfasching in der Hans-Herrmann-Halle 17. Februar: Besuch von Kindergärten, Schule, Seniorentreff und Seniorenheimen 18. Februar: Kreiskinderfaschingszug, anschließend Faschingsrummel in der Hans-Herrmann-Halle 19. Februar: Faschingsgottesdienst, danach Teilnahme am Faschingszug in Aschaffenburg 20. Februar: Prinzenwecken 21. Februar: Teilnahme am Kreisfaschingsumzug in Mömlingen, danach Kehraus im Sportheim. mg