Fotoserie: Das war das Nikolaus-Schwimmen im Niedernberger Honisch-Beach

6 Grad kaltes Wasser

Niedernberg 11.12.2022 - 12:05 Uhr < 1 Min.

Nichts für Warmduscher war das diesjährige Nikolaus-Schwimmen im Honisch-Beach.

Nach zwei Jahren Coronapause waren sechs Frauen und Männer der Einladung des TV Niedernberg gefolgt und tummelten sich am Sonntag bei einer Wassertemperatur von 6 Grad und einer Außentemperatur von -1 Grad im Badesee. Bianca und Sven Köhler waren eigens von Bruchköbel an den Untermain gekommen, um bei der Aktion dabei zu sein. „Ich gehe auch öfter mal in der Kinzig schwimmen“ sagt Sven Köhler.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des sportlichen Adventskalenders des Turnvereins statt und nur hartgesottenen Schwimmer gingen an den Start. Für die Sicherheit der Wasserratten standen Rettungskräfte der Kreiswasserwacht Miltenberg bereit. Am kommenden Samstag lädt der Turnverein im Rahmen der „Sport-Advents-Specials“ um 15 Uhr zum Power Walking am Grillplatz ein. Am Sonntag heißt es dann um 19 Uhr in der Hans-Hermann-Halle „Fit mit dem Ball“ und den Abschluss bildet das Weihnachts-Fitness am 23. Dezember ab 19 Uhr in der Hans-Hermann-Halle.

Ralf Hettler