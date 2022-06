New Yorker Rabbi zu Besuch in Eschau

Drei Fragen an Rabbi Joel Mosbacher:

Der New Yorker Rabbi Joel Mosbacher über seine Verbindung zu Eschau.

Was führt Sie nach Eschau und nach Reistenhausen?

Meine Urgroßeltern lebten zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Eschau und später in Darmstadt. 1938 wanderten mein Großvater nach Holland und meine Großmutter nach Argentinien aus. 1943 haben sich die beiden in Amerika wieder getroffen. Im Friedhof Reistenhausen ist noch mein Ururgroßvater begraben.



Wie gefällt es Ihnen in Eschau?

I like it. Sehr gut. Ich mag Eschau sehr.

Was ist der größte Unterschied zwischen New York und Eschau?

Der Unterschied sind eigentlich nur die Hochhäuser von New York, die es hier in Eschau nicht gibt. (ro)