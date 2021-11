Neuwagen-Flaute in der Autobranche

Wirtschaft: Verzögerungen wegen Halbleitermangel und Engpässen bei Zulieferern - So läuft es in der Region

Miltenberg 03.11.2021 - 18:00 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch beim Autohaus Seitz in Obernburg kommt es zu Lieferengpässen. Geschäftsführer Carsten Seitz ist froh, dass er große Lagerbestände hat. Foto: Martin Roos

Christoph Eichhorn vom Autohaus »BMW Eichhorn« in Obernburg und Miltenberg betont, dass das Problem die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ist. Autos werden zwar viele verkauft, aber durch den aktuellen Chipmangel und Engpässe bei Zulieferern können sie nicht geliefert werden. Das Problem betrifft praktisch die komplette Autobranche.

Viele Aufträge, kaum Wagen

Eichhorn betont, dass sein Unternehmen derzeit zwar viele Aufträge habe, aber durch den Halbleitermangel komme es zu Verzögerungen. In normalen Zeiten beträgt die Lieferzeit laut Eichhorn etwa drei Monate. Ein Fahrzeug, das normalerweise im Lager steht, hat jetzt sieben bis acht Monate Lieferzeit. Grund ist, dass auch alle Lager leer sind. Laut Eichhorn fehlen weltweit derzeit elf Millionen Fahrzeuge auf dem Markt. Eichhorns Kunden reagieren zum Großteil verständnisvoll, da sie die Schwierigkeiten kennen. Für den BMW-Händler ist die Lieferkrise die langwierigste und umfangreichste, die die Branche je erlebt hat. Mit einer Besserung rechnet er im Laufe des zweiten Halbjahres 2022.

Keine Termine genannt

Auch beim Autohaus Seitz in Obernburg kommt es zu Lieferengpässen. Die sind je nach Hersteller und je nach Modell sehr unterschiedlich, sagt Geschäftsführer Carsten Seitz. Bei manchen Modellen ist die Lieferzeit nur etwas länger als die normale Lieferzeit von vier bis acht Wochen. Allerdings gibt es aber auch Modelle, bei denen mit außergewöhnlichen Lieferzeiten von zwölf Monaten und länger zu rechnen ist. Schwierig sei auch, dass bei manchen Modellen von den Herstellern erst gar keine voraussichtlichen Liefertermine genannt werden.

Seitz kann deshalb seinen Kunden manchmal nicht sagen, wie lange es voraussichtlich dauern wird. Er ist froh, dass er große Lagerbestände hat und schon bei den ersten Anzeichen der bevorstehenden Lieferprobleme noch viele bereits produzierte Fahrzeuge bestellt hat. Damit sei sein Unternehmen in der Lage, den Kunden zurzeit noch eine große Auswahl an Neuwagen ohne lange Lieferzeiten anbieten zu können.

Als Gründe für den Engpass nennt Seitz hauptsächlich fehlende Halbleiter. Aber auch bei anderen Rohstoffen gebe es wohl Probleme. Sehr unterschiedlich reagieren die Kunden. Für solche, die wegen eines Unfallschadens kein Fahrzeug haben und zur Überbrückung ein Auto mieten müssen, sei das Warten ein großes Problem, denn es ist mit Kosten und sonstigen Unannehmlichkeiten verbunden.

Preisanstieg

Bis wann mit einer Besserung zu rechnen ist, ist laut Seitz schwer zu sagen, da sich auch die Automobilindustrie selbst mit klaren Aussagen sehr zurückhält. Persönlich glaubt er nicht, dass sich die Situation bei der Produktion vor dem Zweiten Quartal 2022 spürbar verbessert. Laut Seitz ist davon auszugehen, dass viele Hersteller die Listenpreise Anfang 2022 zum Teil deutlich erhöhen werden. Rabatte für Autokäufer werden niedriger als in der Vergangenheit ausfallen. Für Autokäufer ergeben sich höhere Preise, die voraussichtlich Anfang 2022 noch weiter ansteigen.

Auch das Autohaus Preissler in Röllfeld ist laut Geschäftsführer Michael Preissler teilweise von den Lieferengpässen betroffen. Ein Großteil der Modellreihen ist sofort oder mit erträglicher Wartezeit unter drei Monaten verfügbar. Einzelne Modellreihen haben jedoch mit langen Lieferzeiten zu kämpfen. Als Ursache teilt Toyota Motor Europe einen Mix aus mehreren Ursachen mit. Es besteht weltweit eine hohe Nachfrage nach Halbleitern. Dieser stehen Produktionsausfälle durch Brände in asiatischen Werken, die Erdbeben in Texas, eine verringerte Produktionskapazität durch den Pandemieverlauf in Asien und logistische Probleme durch pandemiebedingte Einschränkungen in asiatischen Häfen gegenüber.

Seine Kunden, so Preissler, gehen bislang sehr verständnisvoll mit Lieferterminverzögerungen um. Als Händler bemüht er sich, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Sein Autohaus stellt Ersatzfahrzeuge bereit oder versucht für die Kunden schneller verfügbare Fahrzeuge, die nicht ganz der ursprünglichen Konfiguration entsprechen, zu beschaffen.

Gesamte Branche betroffen

Laut Preissler regieren die Fahrzeughersteller und Importeure mit Preiserhöhungen auf die steigenden Produktions- und Logistikkosten. Diese werden an die Kunden weitergegeben. Preisslers Einkaufspreisaufschläge für die Bestellungen von Neufahrzeugen sind hingegen unverändert. Dass die gesamte Branche in einem solchen Ausmaß betroffen ist, hat Michael Preissler bisher nicht erlebt. Bei Toyota rechnet man mit einer Normalisierung frühestens im vierten Quartal 2022.

MARTIN ROOS

Hintergrund: Kosten der Chipkrise Die Versorgungskrise bei Halbleitern führt bei großen Auto- und Nutzfahrzeugherstellern zu ungewohnten Abläufen in der Produktion. Unternehmen sind gezwungen, unfertige Modelle erst einmal abzustellen, um sie dann später nachrüsten und ausliefern zu können. Die Dimension der Halbleiterknappheit ist inzwischen enorm. Der gesamten Autoindustrie könnten 2021 laut einer Schätzung der Beratungsfirma Alix Partners Einnahmen von gut 210 Milliarden US-Dollar (179 Mrd Euro) entgehen. Denn obwohl die Nachfrage da ist, kann nicht ausreichend geliefert werden. ()