Neustart nach zehn Jahren Stillstand

Tradition: Das Gasthaus zum Ochsen in Herzen von Mönchberg steht kurz vor seiner Wiedereröffnung

Traditionslokal seit 1738: Bald soll das Gasthaus zum Ochsen in Mönchberg - inklusive des wohlbekannten Schriftzuges - in neuem Glanz erstrahlen. Spätestens im Oktober soll dort wieder deutsche Küche serviert werden. Fotos: Miriam Weitz Vorfreude: Prokuristin Jutta Crepéy und Unternehmer Yusuf Özdem freuen sich mit Hund Benni darauf, dass die Bauarbeiten bald enden.

Noch wird gehämmert, gebohrt und intensiv am Außenbereich in der Hauptstraße 35 in Mönchberg gearbeitet. Die Zeichen stehen auf Endspurt. Spätestens im Oktober soll es nach knapp zehn Jahren endlich so weit sein, dass der Mönchberger Unternehmer Yusuf Özdem das Gasthaus zum Ochsen in Mönchberg eröffnen kann. »Eigentlich sind es nur noch Feinarbeiten, die zu erledigen sind«, so Özdem.

Geplant war die Eröffnung eigentlich schon im April. Doch wie bei fast allem anderen auch, machte Corona diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Dazu kam der Materialmangel auf dem Bau. Wer durch die mittlerweile fertiggestellten Räume geht, kann kaum glauben, dass das Gebäude eigentlich mehr als baufällig war, als es in den Besitz von Özdem überging.

Gasthaus seit 1738

Errichtet wurde das geschichtsträchtige Haus, das ursprünglich einmal aus drei Gebäuden bestand, vermutlich Anfang des siebzehnten Jahrhunderts. Im Jahr 1738 begann dann die lang anhaltende Tradition als Gastwirtschaft, die 1976 endete. Danach beherbergte der ehemalige Ochsen noch eine Fahrschule und einen Friseursalon, bevor der Gebäudekomplex lange Jahre leer stand und schließlich von Özdem gekauft wurde. Der Unternehmer machte sich schließlich daran, das alte Gasthaus zu neuem Leben zu erwecken.

Komplexe Sanierung

Dieses Vorhaben hielt in der Sanierungsphase einige bauliche Überraschungen bereit, wie er berichtet. Zudem hatte auch noch das Amt für Denkmalschutz das ein oder andere Wörtchen mitzureden. Diese zwei Faktoren zusammen erklären unter anderem die lange Bauzeit.

Dazu kommt, dass der Bauherr bei Baubeginn keinerlei Erfahrung mit historischer Bausubstanz hatte. Trotzdem hat ihn nie der Mut verlassen. Er hat das Projekt durchgezogen. Bis jetzt beläuft sich die Summe, die Yusuf Özdem in das Gebäude investiert hat, auf rund zwei Millionen Euro. Davon wurde nur der kleinste Teil gefördert, in einer Höhe von rund 400 000 Euro.

Gastraum und Ferienwohnungen

Entstanden sind neben dem Gastraum und der Küche im Erdgeschoss, im ersten und zweiten Stock des Hauses vier Ferienwohnungen. Diese sind, soweit es möglich war, barrierefrei.

Etwas ganz Besonderes erwartet die Gäste in einer der Ferienwohnungen direkt unter dem Krüppelwalmdach. Dort hat Yusuf Özdem ein großes Dachfenster und eine Galerie einbauen lassen. So haben die Gäste das Gefühl, wenn es dunkel und klar ist, quasi direkt unter dem Sternenhimmel zu liegen. Im Ochsen selbst gibt es zukünftig gehobene deutsche Küche mit regionalen und saisonalen Zutaten.

Sehr dankbar ist Yusuf Özdem seinem Team, insbesondere seinen Söhnen Deniz und Mikel, seiner Prokuristin Jutta Crépey und der Geschäftsführerin des Ochsen, Carolin Milledge. »Ohne sie hätte ich diese ›Ochsentour‹ kaum geschafft«, bekennt Yusuf Özdemir.

Ziel: Wohnraum für Senioren

Auch sein anderes Herzensprojekt, einen Wohnraum für Senioren in Mönchberg zu schaffen, wird der umtriebige Mönchberger Unternehmer weiterverfolgen. Dafür hat er mittlerweile das Grundstück, das neben seinem Gasthaus liegt, gekauft.

Doch vorher hat das Team vom Ochsen noch seine erste Feuerprobe zu bestehen. Anfang September findet dort das Klassentreffen von Yusuf Özdemir dort statt, bevor die offizielle Eröffnung gefeiert wird.

MIRIAM WEITZ

