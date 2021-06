Neunkirchens Rat will Rasen in Rauenberger Straße unterbinden

Gemeinderat in Kürze

Mobilfunk: Die Deutsche Telekom will prüfen, inwieweit aus versorgungstechnischer und statischer Sicht der vorhandene Mobilfunkmast des Anbieters Vodafone dafür geeignet ist, eine Mobilfunkanlage für das Telekom-Netz anzubringen. Per einstimmigem Beschluss untermauerte der Gemeinderat, dass er das Vorhaben unterstützt. Für das Gremium kam dies gleichermaßen überraschend und erfreulich, denn in der Vergangenheit wurde dieser Schritt seitens der Gemeinde häufig angesprochen. Der Anbieter teilte aber mit, dass er nicht auf einen bestehenden Mast seine Technik mit aufbringen möchte, sondern vielmehr die Versorgung über Sendeanlagen auf Dächern bevorzuge. Dies sorgte für viele Diskussionen, eine Bürgerumfrage brachte das Ergebnis, dass die Mehrheit keine Anlagen auf Dächern von gemeindlichen Gebäuden wie dem Rathaus möchte. Dass nun ein "Suchkreis" für eine Anlage in Nähe des bestehenden Mastes Thema war, ist ein neues Projekt, welches keine Anlagen auf Dächern vorsieht.

IT-Sicherheit: Der Gemeinderat stimmte einer Beteiligung auf Landkreisebene zur Zusammenarbeit im Bereich der Informationssicherheit und der in diesem Zusammenhang geplanten Bestellung eines gemeinsamen IT-Sicherheitsbeauftragten für den Kreis zu. Die Kosten für den Sicherheitsbeauftragten tragen gemeinsam Kreis sowie die Beteiligten Kommunen. Nach aktueller Vorkalkulation des Landratsamts, so die vorliegende Info, kämen auf die Gemeinde Neunkirchen Kosten in Höhe von rund 130 Euro pro Monat (84,68 Euro pro 1000 Bürger) zu.

Hybridsitzungen: Das Gremium beschäftige sich mit der Frage, ob es sinnvoll sei, künftig auch "Hybridsitzungen" abzuhalten. Das bedeutet, dass Mitglieder des Gremiums per Bild und Ton der Sitzung zugeschaltet werden. Hintergrund ist, dass dass Bayerische Staatsministerium mit Schreiben vom 29. April mitgeteilt habe, dass zur Bewältigung der Corona-Pandemie eine solche Lösung unter Einhaltung bestimmter rechtlicher und technischer Vorgaben möglich sei. Grundtenor war, dass Präsenzsitzungen besser seien, wie beispielsweise der Zweite Bürgermeister Andreas Weber (Wählergemeinschaft Neunkirchen) mitteilte. Armin Bick (Wählergemeinschaft Richelbach) sagte, die Pandemie-Eindämmung sei zwar auf einem guten Weg, das Ganze aber noch nicht überwunden. Seiner Meinung nach sollte sich das Gremium rechtzeitig mit der Umsetzung einer solchen Lösung beschäftigen, kurz davon, wenn sie einmal gebraucht werde, sei es wohl zu spät. Bei der Gegenstimme Bicks wurde dann beschlossen, dass Thema zwar nicht aus den Augen zu verlieren und einmal die Kosten zur Umsetzung einzuholen, aber generell eine Entscheidung zurück zu stellen.Mehrzweck- zu Gruppenraum: Da es bis zur Umsetzung der bereits beschlossenen Erweiterung der Kindertagesstätte Höhenwichtel noch dauert, aber die Zahl der Kinder steigt, soll temporär der Mehrzweckraum im Untergeschoss als Gruppenraum genutzt werden. Für den Bauantrag zur Nutzungsänderung gab es einstimmig grünes Licht. Erfrischungsgeld für Wahlhilfen: Das Gremium legte für die Wahlhilfen in der Gemeinde bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 die Zahlung eines Erfrischungsgeldes in Höhe von 35 Euro für alle fest. Zunächst gab es den schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag, dass der Wahlvorstand 35 Euro, alle weiteren ehrenamtliche Hilfen 25 Euro erhalten sollen. Mit dem Beschluss - bei einer Gegenstimme von Johann Söser (Wählergemeinschaft Umpfenbach) - folgte das Gremium dem Vorschlag des Zweiten Bürgermeisters Andreas Weber (Wählergemeinschaft Neunkirchen), allen Beteiligten 35 Euro zu zahlen. Haushalt 2021 genehmigt: Der Bürgermeister teilte mit, dass das Miltenberger Landratsamt mit Schreiben vom 3. Mai 2021 den Neunkirchener Haushalt 2021 genehmigt habe. Blitzschutzanlage: Seitz informierte, dass die Blitzschutzanlage der Kirche im Ortsteil Richelbach repariert werden müsse. Die Kosten Nettokosten beliefen sich auf rund 11000 Euro. Das Gremium stimmte zu, den Auftrag zu vergeben. Andreas Scheurich (Wählergemeinschaft Richelbach) machte den Vorschlag, die Kirchenverwaltung nach einem Zuschuss zu fragen. Weiter sollen erforderliche Reparaturarbeiten am Kirchendach erfolgen, hierfür fallen nochmals Nettokosten in Höhe von 1736 Euro an.Treppenlift für Arztpraxis: Gremiumsmitglied Thomas Ulrich (Wählergemeinschaft Neunkirchen) reichte im Vorfeld der Sitzung den Antrag ein, zu prüfen, inwieweit ein Treppenlift im Eingangsbereich der Arztpraxis, welche sich im Gebäude der Kindertagesstätte Höhenwichtel befindet, realisiert werden kann. Der Bürgermeister versprach, entsprechende Kosten zu eruieren, zusätzlich auch die für einen Außenaufzug.