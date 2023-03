Ei­ne ge­plan­te Ba­um­fäl­lung, Ge­schwin­dig­keits­be­g­ren­zun­gen, neue Be­stat­tungs­for­men für die Fried­hö­fe und mehr: Die An­lie­gen der Neun­kir­che­ner, Ump­fen­ba­cher und Ri­chek­ba­cher in den Bür­ger­ver­samm­lun­gen vor gut ei­nem Mo­nat wa­ren breit ge­fächert. Der Ge­mein­de­rat be­schäf­tig­te sich jetzt in sei­ner Sit­zung am Don­ners­tag im Rat­haus mit den An­re­gun­gen.