Neunkirchener Feuerwehr bekommt neues Fahrzeug

Gemeinderat in Kürze

Auftragsvergaben: Es wurden einige Beschlüsse aus der nicht-öffentlichen Sitzung vom 7. Juli bekannt gegeben. In dieser stimmte das Gremium der Auftragsvergabe für die Reparaturarbeiten am Dach der Pfarrkirche in Richelbach zum Angebotspreis von 12.909 Euro zu. Weiter gab in gleicher nicht-öffentlicher Sitzung der Gemeinderat grünes Licht für die Lieferung und Montage von neuen Kunststofffenstern im talseitigen Bereich des Gemeinschaftshauses Richelbach zum Angebotspreis von 16.222 Euro und für den Farbanstrich der bergseitigen Holztüren und -Fenster zum Preis von 1785 Euro zu. Darüber hinaus wurde der Beschaffung von beantragten Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen für das Jahr 2022 in Höhe von 10.559 Euro zugestimmt.

Keine Einwände: Als Nachbargemeinde wurde Neunkirchen um Stellungnahme zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Solarpark Eichenbühl - Ebenheider Hof" und die damit einhergehende Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Eichenbühl gebeten. Es wurde einstimmig festgestellt, dass Neunkirchener Belange vom Vorhaben der Nachbarkommune nicht berührt werden und deshalb keine Einwände oder Anregungen vorzubringen sind.

Nutzungsänderung: Für einen Antrag zur Nutzungsänderung von Lagerräumen im Ortsteil Neunkirchen für eine künftige KFZ-Aufbereitung mit Reifenservice wurde einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Das Vorhaben betraf ein Gebiet ohne Bebauungsplan, das betroffene Gelände ist im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen. Die 14 für das Vorhaben erforderlichen Stellplätze können auf dem Grundstück untergebracht werden.

Ortstafeln: Bürgermeister Wolfgang Seitz informierte, dass das Miltenberger Landratsamt die Versetzung der Ortstafeln in Richelbach abgelehnt hat.