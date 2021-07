Neunkirchen gibt Markterkundung für Glasfaserausbau in Auftrag

Gemeinderat in Kürze

Nicht-öffentliche Beschlüsse: Elisabeth Groh von der Verwaltungsgemeinschaft Erftal gab bekannt, dass in nicht-öffentlicher Sitzung am 10. Juni die Vergabe der Rohbau-, Zimmerer- und Holzarbeiten im Zuge der Erweiterung des Neunkirchener Gemeinschaftshauses an die EMüller Hoch- und Tiefbau (Hardheim) zum Preis von 77405 Euro vergeben wurden. Weiter wurde beschlossen, dass über das Unternehmen Metzler Feuerschutz (Waldbüttelbrunn) Ausrüstungsgegenstände für die Freiwilligen Feuerwehren im Wert von 9904 Euro erworben werden. Bebauungsplan: Der Gemeinderat beschloss eine Änderung des Bebauungsplans "Neuer Weg" im Ortsteil Richelbach - sie betrifft die bisher darin getroffenen Regelungen in Bezug auf Dachform und Dachneigung: Diese werden aufgehoben. Hintergrund des Beschlusses war, dass ein Bauwerber ein Haus mit Pultdach und einer Dachneigung von zwölf Grad errichten wollte. Dem Bauantrag und einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans stimmte der Gemeinderat in seiner vorherigen Sitzung am 10. Juni zu. Das Miltenberger Landratsamt erteilte diese Befreiung allerdings nicht, mit der Begründung, dass bei einer Genehmigung die Grundzüge des Bebauungsplans verletzt würden. Eine Genehmigung ist nur mit der nun beschlossenen Aufhebung der Regelungen möglich.Ausbaubeiträge: Johann Söser (Wählergemeinschaft Umpfenbach) erkundigte sich, wie künftig Straßensanierungen finanziert werden sollen, wenn nun keine Ausbaubeiträge mehr erhoben werden dürfen. Der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Thomas Hofmann, sagte dazu, dass es eine Möglichkeit sei, die Grundsteuer B zu erhöhen - wie es einige Kommunen bereits beschlossen hätten. Bürgermeister Wolfgang Seitz merkte dazu an, dass er nicht verstehen könne, warum der Freistaat Bayern bisher keine Einführung einer möglichen Grundsteuer C, welche dann für unbebaute Grundstücke gelte, umgesetzt habe. Generell könne über eine Erhöhung der Grundsteuer B bei den nächsten Haushaltsberatungen gesprochen werden, so Seitz.