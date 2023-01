Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neujahrsempfang in der Volkshalle Großwallstadt

Bürgermeister Eppig appelliert, in konstruktiven Gesprächen tragbare Lösungen zu finden - Großprojekte und Ausgaben in Millionenhöhe

Großwallstadt 09.01.2023 - 13:39 Uhr 2 Min.

Mit vielen guten Wünschen und zwei Kaminkehrern begrüßten Bürgermeister Roland Eppig (links) und Gattin Barbara am Sonntagnachmittag 200 Gäste in der Volkshalle zum Neujahrsempfang, unter ihnen auch die Zwillinge Elisa und Elen Brandl-Brunn (5) mit ihren Eltern.

In seiner Ansprache erinnerte der Bürgermeister, dass man bei der Wasser- und Ersatzwasserversorgung auf die Zielgerade eingebogen sei. Somit befinde man sich jetzt als eine der ersten Gemeinden im letzten Schritt in die Unabhängigkeit einer eigenständigen Versorgung. Um den Brandschutz zu gewährleisten, wurden zwei neue Feuerwehrfahrzeuge in Betrieb genommen.

Kinderhaus und Schulumbau

Als weitere Großprojekte, die im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurden, nannte Eppig den Neubau des Kinderhauses, das bis 31. Dezember 2024 in Betrieb gehen muss, um keine Zuschüsse zu verlieren, und die ersten Maßnahmen zum Umbau der Kardinal-Döpfner-Schule, die statt einer Einfach- jetzt eine Doppelturnhalle erhält. Auch der Verwaltungstrakt werde umgebaut. Für diese Baumaßnahmen seien inklusive Fertigstellung des Wasserwerks rund 12,1 Millionen Euro vorgesehen. Hierfür müssten Einnahmen in Höhe von rund 24 Millionen Euro über die Gewerbesteuer generiert werden.

Schwimmbad und Kläranlage

Neben diesen Pflichtaufgaben seien der Unterhalt der Main-Auen-Badewelt und die hervorragenden Bedingungen der Eltern bei der Kinderbetreuung, eine gemeinschaftliche Kür. Zu den bereits angestoßenen Maßnahmen gesellten sich noch der Einstieg in die Erweiterung der Kläranlage, die Sanierung der Lindenstraße und ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr. Alle Projekte sollen noch in der Legislaturperiode bis 2026 abgeschlossen werden.

Eppig betonte, dass zu diesen Aufgaben, die eine sehr große finanzielle Kraftanstrengung für Großwallstadt bedeuteten, weitere Wünsche hinzukommen, die einer Abwägung der Vereinbarkeit der zur Verfügung stehenden Geldmittel und der Reihenfolge der Umsetzung bedürfen. Dies gehe nur, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und die finanziellen Ressourcen nicht überreizen. Man dürfe die Handlungsfähigkeit nicht aufs Spiel setzen, falls es zu negativen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer kommen sollte. Deshalb sei eine geordnete Finanzplanung wichtig und diese gehe nur gemeinsam. Dies habe in den letzten Jahren auch immer im Zusammenspiel zwischen Verwaltung und Gemeinderat funktioniert.

Unstimmigkeiten klären

Unstimmigkeiten habe es nur bei der Ansicht zur Verkehrssicherheit außerhalb und innerorts der Gemeinde gegeben, betonte Eppig. Hier habe die Verwaltung die Einschätzung der übergeordneten Behörden geteilt, was der Gemeinderat anders sah. Aber auch hier sollten sich gemeinsame Lösungen anbahnen.

Eppig sagte, dass man weiterhin auf einem guten Weg sei, gemeinsam nach vorne komme und auf jeden Fall tragbare Lösungen für die Zukunft finde, die jedem gerecht werden. Bei diesen Lösungsfindungen gehören in einer Demokratie sicherlich auch streitbare und konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Meinungen dazu, genau wie die Tomate zum Tomatensalat. Am wichtigsten sei allerdings, dass alle bereit seien, eine Lösung finden, bei der niemand als Opfer hervorgeht. Das sei wichtig für einen guten gemeinsamen Weg.

Diakon Ralf Hartmann fragte sich in seinem Grußwort, was im neuen Jahr alles Hoffnung mache und trug die Jahreslosung 2023 aus dem Buch Genesis »Du bist ein Gott, der mich sieht« vor.

Landtagsabgeordneter Berthold Rüth sagte, Großwallstadt habe ein gutes Ortsgefüge und mit dem TVG und der Alcon einen Verein und ein Unternehmen, die jedem bekannt seien. Sein persönlicher Vorsatz und Appell: »Zufrieden sein«. Am Ende des offiziellen Teiles sangen die Besucher in der Halle gemeinsam die Bayernhymne und die Nationalhymne.

Die Feierstunde wurde von der Ausstellung »Sterbebildchen von 1900 bis 2022« umrahmt, die von Leo Markert vom Heimat- und Geschichtsvereins organisiert wurde. Für den musikalischen Rahmen der Feierstunde sorgte der Musikverein »Frohsinn«. Die Sternsinger überbrachten ihre Segenswünsche.

Martin Roos