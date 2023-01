Neujahrsempfang: Bürgermeister Scholtka fordert Mömlinger auf anzupacken

"Wir sind besser als die anderen und können mehr"

Mömlingen 10.01.2023 - 13:36 Uhr 2 Min.

Neujahrsempfang in Mömlingen: Bürgermeister Siegfried Scholtka (Mitte) begrüßt die Gäste, dann gibt es einen Glückscent von Schornsteinfeger Klaus-Peter Vogel.

"Wir Mömlinger sind besser als die anderen und können mehr", meinte Bürgermeister Scholtka selbstbewusst, "für mich haben die Mömlinger zu Recht den Ruf, zusammenzuhalten und anzupacken." Er appellierte an die Gäste, dafür zu kämpfen, dass in Mömlingen angepackt anstatt ausgestiegen werde und dass es nicht nur besser gewusst, sondern auch besser gemacht werde. Es gelte Verantwortung zu übernehmen, auch gegen Angriffe und die vielen Besserwisser. Das gemeinsame Ziel sei, Mömlingen zu einem Ort zu machen, in dem "Wohnen Wert hat".

Scholtka widmete sich auch den kritischen Aspekten des Zusammenlebens. Mit seiner Feststellung, dass es im Bezug auf die Arbeit der politischen Parteien einfacher sei, in Leserbriefen oder Kommentaren vorgeschlagene Lösungen zu kritisieren als sich konstruktiv und lösungsorientiert in die Diskussion einzubringen, erntete er den ersten großen Applaus. Diese Entwicklung beobachte er auch in der Gemeindepolitik. Ohne grundlegendes Wissen werde "auf Teufel komm raus" kritisiert. Für sachliche Argumente sei man nicht mehr zugänglich, es werde diskreditiert und persönlich angegriffen.

Zudem, so Scholtka, werde die Welt immer komplexer und vernetzter. Alles hänge miteinander zusammen und durch das Internet seien viele Informationen für jedermann schnell abrufbar. Doch nicht alle Informationen entsprächen der Wahrheit. Zudem jage eine Krise die nächste. "Angst macht sich breit", stellte Scholtka fest, "und Angst ist ein schlechter Berater." Scholtka rief dazu auf, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und - gerade in Krisenzeiten - seinem Gegenüber zuzuhören und Wertschätzung entgegenzubringen.

Garanten des Zusammenhalts

Als Garanten des Zusammenhalts in der Gemeinde würdigte Scholtka das Königswaldteam, das Team vom Adam-Otto-Vogel Haus, den Freundeskreis La Rochette, den Helferkreis Asyl, das Team Tansania, das Seniorenforum um Horst Semler und den Seniorentrupp, die verschiedenen Vereine, die Feuerwehr und das Rote Kreuz. Aber auch der angedachte Hallenbadbau, das Mümlingtalfest, die Bücherei und nicht zuletzt der Gemeinderat stünden laut Scholtka für den guten Zusammenhalt der Gemeinde. So habe der Gemeinderat im stets respektvollen und ehrlichem Umgang miteinander in den letzten 15 Jahren 50 Millionen Euro investiert und 20 Millionen Euro an Zuschüssen holen können, um Mömlingen schöner zu machen.

Im Anschluss erteilten Diakon Grimm von der katholischen und Prädikant Bohnhoff von der evangelischen Kirchgemeinde gemeinsam den geistlichen Segen. Klaus Kühnapfel appellierte, beim Kampf gegen den Klimawandel den Worten Taten folgen zu lassen, und gab sich zuversichtlich, gemeinsam die Herausforderungen des hoffentlich friedvollen neuen Jahres meistern zu können. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Mümlingtal.

Über die Ehrungen berichten wir in der Beilage "Unser Echo".

Jennifer Lässig