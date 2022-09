Neues Wegzeichen »Am Rädchen« im Eichelsbacher Wald

Initiator Artur Herrmann will alte Ortsnamen bewahren - Feier mit Musikkapelle Widerhall

Elsenfeld 06.09.2022 - 12:20 Uhr < 1 Min.

Artur Herrmann (links) und Bürgermeister Kai Hohmann neben dem neuen Wegzeichen "Am Rädchen" im Eichelsbacher Wald.

Der Platz »Am Rädchen« am Waldrand, der vor etwa 50 Jahren durch ein einfaches Wagenrad an einem Baum gekennzeichnet worden war, wurde jetzt durch ein aus Eichenholz geschnitztes Rad neu kenntlich gemacht. Artur Herrmann, selbst Eichelsbacher und Initiator der Aktion, hatte die Idee, die alten Bezeichnungen und Namen der Plätze in Wald und Flur, die nur noch den älteren Einwohnern bekannt sind, für künftige Generationen zu bewahren, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Sie sollten deshalb mit entsprechenden »Wegzeichen« versehen werden.

»Diese alten Bezeichnungen sind keine offiziellen »Flurbezeichnungen oder Waldabschnitte«, so Herrmann. Sie seien von den Bürgern für schöne und interessante Plätze in Wald und Flur vergeben worden und auf keiner offiziellen Wege- oder Flurkarte verzeichnet. Trotz intensiver Recherchen konnte nicht mehr ermittelt werden, warum der Ort damals von den Eichelsbachern »Am Rädchen« genannt wurde.

Artur Herrmann, der sich selbst als »Hobby-Kettensägekünstler« bezeichnet, hat das Rad aus einem Eichenholzstamm selbst zunächst mit der Kettensäge grob herausgearbeitet und dann geschnitzt. Als Sockel diente der Abschnitt eines recht ungewöhnlich gewachsenen Fichtenstammes. Den Ort erreicht man über die Straße Am Sonnenberg - und dann rechts in den Waldweg abbiegen.

Werner Rodenfels