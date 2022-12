Neues Waldbrandlöschfahrzeug für Wörth geplant

Kreisausschuss: Landkreis Miltenberg übernimmt Digitalisierung des staatlichen Gesundheitsamtes

Miltenberg 18.12.2022 - 18:24 Uhr 2 Min.

Das allradbetriebene Fahrzeug mit drei Achsen soll über einen Kran verfügen und somit in der Lage sein, Abrollbehälter zu transportieren. Mit der Anschaffung würde laut Kreisbrandrat Martin Spilger das Wechselladerkonzept des Kreises fortgeführt. Das Fahrzeug soll vorbehaltlich des Klingenberger Stadtratsbeschlusses bei der Feuerwehr Trennfurt stationiert werden und dort Bestandteil des örtlichen Wechselladerkonzepts sein.

Der Wechsellader soll primär den Abrollbehälter Gefahrgut tragen, der zurzeit beschafft wird. Dieser ersetzt den Gerätewagen Gefahrgut des Kreises, der bislang in Bürgstadt stand und das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat. Das Fahrzeug soll rund 350.000 Euro kosten, der Staat zahlt einen Zuschuss von 83.000 Euro.

Sollte der Kreistag der einstimmigen Empfehlung des Kreisausschusses zustimmen, wird der Kreis eine Richtlinie zur Förderung von überörtlichem Feuerwehrgerät erlassen. Damit würde man der im Kreis Aschaffenburg bewährten Vorgehensweise bei der Beschaffung überörtlich bedeutsamen Geräts folgen.

Tanklöschfahrzeug für Wörth

Im konkreten Fall handelt es sich um ein Waldbrand-Tanklöschfahrzeug, das in Wörth stehen soll. Die Stadt Wörth übernimmt die Ausschreibung, der Kreis finanziert das Fahrzeug aus eigenen Mitteln ergänzend zu den Landeszuschüssen, die Feuerwehr Wörth kümmert sich um Reparaturen, Wartung und eventuelle Nachrüstungen, ohne dass jedes Mal erst das Landratsamt gefragt werden muss, heißt es weiter.

Im Fall von Wörth sieht das in Zahlen so aus: Das Fahrzeug soll gemeinsam mit drei anderen baugleichen Fahrzeugen im Kreis Aschaffenburg ausgeschrieben werden, so dass zur staatlichen Förderung in Höhe von 94.500 Euro zehn Prozent Förderzuschlag aufgrund gemeinsamer Beschaffung kommen. Die Landkreisförderung soll gemäß der zu erlassenden Richtlinie auf 600.000 Euro gedeckelt werden, im Fall des Tanklöschfahrzeugs Wörth würde diese Summe bei einem Kaufpreis von 550.000 Euro - abzüglich der Zuschüsse - nicht erreicht.

Dass ein solches Spezialfahrzeug überhaupt benötigt wird, ist laut Kreisbrandrat Spilger auf die zunehmende Zahl der Wald- und Vegetationsbrände zurückzuführen, die die örtlichen Wehren zunehmend beanspruchen. Daher fördere der Freistaat nun Spezial-Löschfahrzeuge. Ein solches Fahrzeug sei wichtig, um ausreichend Löschwasser in schwer zugänglichen Gebieten bereitstellen zu können.

Um die Digitalisierung des Gesundheitsamts auf den Weg zu bringen, hat sich der Kreisausschuss einstimmig für die Teilnahme des Staatlichen Gesundheitsamts am Förderprogramm zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitssystems des Bundes ausgesprochen. Die Förderzusage liegt bereits vor.

Für einen Förderzeitraum von zwei Jahren bis 30. September 2024 sollen nun ein Digitalisierungsmanager sowie eine Verwaltungskraft eingestellt werden, deren Kosten beide vom Staat übernommen werden. Nach zwei Jahren läuft die Förderung aus.

Laut Susanne Reysen vom Gesundheitsamt müsse die Verwaltungskraft alle Akten einscannen, um die Daten in das Dokumentenmanagementsystem des Kreises einzubinden. Aufgaben des Digitalisierungsmanagers seien die Analyse der Prozesse als Basis der Digitalisierungsmaßnahmen sowie deren Festlegung, Einführung und Umsetzung samt Überprüfung und Koordination der Maßnahmen. Am Ende soll eine Strategie stehen, wie die Digitalisierung konkret umgesetzt werden soll. Der Kreisausschuss stimmte der Teilnahme am Förderprogramm einstimmig zu.

Einstimmig sagte der Kreisausschuss Ja zum Beitritt des Kreises zur Vereinigung Kommunaler Interessensvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern, einem Zusammenschluss der in Bayern tätigen Behinderungsbeauftragten der Bezirke, Kreise und kreisfreien Gemeinden. Für die kommunale Behindertenbeauftragte des Kreises, Nadja Schillikowski, bedeutet dies laut Mitteilung eine Erleichterung ihrer Arbeit, da sie auf das Wissen des bayernweiten Netzwerkes zugreifen kann.

