Neues Senioren- und Servicezentrum für Faulbach geplant

Firma Wolf-Haus präsentiert Bauprojekt in Bürgerversammlung

Faulbach 19.12.2022 - 14:49 Uhr 2 Min.

So soll das Senioren- und Servicezentrum aussehen, das am alten Sportplatz in Faulbach entstehen könnte. 3D-Modell: Wolf-Haus

Das Interesse der Bürger war groß, die Turn- und Festhalle war gut besucht. Während der Präsentation des Unternehmens erhob sich interessiertes Gemurmel unter den Besuchern.

Am alten Sportplatz soll ein zweigeschossiges Pflegeheim mit 44 Zimmern und 48 Pflegeplätzen entstehen. Außerdem sind drei Servicebungalows mit je vier Wohnungen geplant. Diese werden extra verkauft. Es dürfen allerdings nur Menschen einziehen, die über 50 Jahre alt sind oder eine Behinderung haben. Sie können dann Serviceleistungen dazu buchen, wie etwa Essen auf Rädern.

GmbH gegründet

Das Pflegeheim selbst soll ein Hausgemeinschaftskonzept bekommen, wie Andreas Zöller, der Einrichtungsleiter des St. Elisabethenstift in Großheubach, erläuterte. Das Elisabethenstift soll die Muttergesellschaft für das Pflegeheim werden. Es betreibt auch schon das Pflegeheim in Collenberg. Dafür wurde extra die Südspessart WG GmbH gegründet. Es ist geplant, dass Faulbach eine Nebenstelle dieser GmbH wird.

Je zwölf Bewohner sollen eine Wohngemeinschaft bilden. »Die Bewohner sollen so viel wie möglich eingebunden werden«, sagte Zöller. »Jeder wie er möchte und kann.« Das funktioniere in Collenberg mit seinen derzeit 17 Bewohnern bereits gut: Manche Bewohner kochten mit oder legten Wäsche zusammen. Es würden Menschen mit Pflegegraden eins bis fünf angenommen.

Für die Neubauten ist allerdings zunächst einmal die Errichtung eines Hochwasserplateaus und eines Retentionsbeckens erforderlich. Dies wird die Gemeinde Faulbach übernehmen, sagte Bürgermeister Wolfgang Hörnig (SPD). Die Fläche, die rund 2500 Quadratmeter umfasst, werde später an die Firma Wolf-Bau verkauft.

Ein Bürger hakte an dieser Stelle nach. Er wollte wissen: »Es kommen also erst einmal Kosten auf die Gemeinde zu?« Hörnig bestätigte das und versicherte: »Es wird dann abgedeckt von dem, was wir von der Firma Wolf-Bau bekommen.« Genaue Kosten nannten jedoch weder der Bürgermeister noch die Firma Wolf-Haus.

Bauanträge einreichen

Als nächsten Schritt will die Gemeinde Bauanträge für das Retentionsbecken sowie für das Hochwasserplateau bei der Bauaufsichtsbehörde des Miltenberger Landratsamts einreichen - und das noch vor Weihnachten. Anschließend werde die Firma Wolf-Haus den Bauantrag für das Senioren- und Servicezentrum bei der Gemeindeverwaltung vorlegen. Anfang 2023 soll das Plateau errichtet werden.

Vertreter des Fertigbauunternehmens skizzierten in der Bürgerversammlung den weiteren Ablauf: Im Herbst 2023 sollen die Bungalows gebaut, 2024 mit dem Rohbau für das Pflegeheim begonnen werden. Alle Baumaßnahmen sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Eine Zuschauerin hatte zwei Fragen zu den Plänen. Zunächst sagte sie: »Da gibt es relativ viel Dachfläche. Ist auch Photovoltaik geplant?« Die Vertreter von Wolf-Haus versicherten, jede Dachfläche bekomme Solaranlagen. In welchem Umfang müsse aber noch berechnet werden. Danach fragte die Frau, ob es schon Listen für Interessierte gebe. Dazu hieß es vonseiten der Firma lWolf: »Wir planen, im Frühjahr nächsten Jahres in den Vertrieb zu gehen.« Hörnig ergänzte: »Es haben sich schon einige bei uns gemeldet. Wir geben diese Kontaktdaten weiter an den Vertrieb.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Pläne von 2019 Bereits im April 2019 hatte sich der Gemeinderat Faulbach mit einer Konzeptstudie für ein Senioren- und Servicezentrum beschäftigt, damals allerdings entworfen von einem Regensburger Planungsbüro. Das Main-Echo berichtete über die Gremiumssitzung. Auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärt Faulbachs Bürgermeister Wolfgang Hörnig (SPD), wieso diese Pläne fallen gelassen wurden. Laut Hörnig waren die Regensburger Architekten reine Planer. Sie versuchten, mit der Firma Wolf-Haus aus Burkardroth (Kreis Bad Kissingen) eine Übereinkunft zu erzielen. Dies habe aber nicht geklappt. "Wir hätten eine Planung gehabt, aber niemanden, der es baut", fasst es der Rathauschef zusammen. Nun übernehme Wolf-Haus sowohl die Planung als auch das Bauen der Gebäude. In der Bürgerversammlung am Donnerstag erklärte ein Vertreter der Firma aus Burkardroth dazu: "Von der Planung bis zum Trockenbau machen wir alles selbst." (juh)