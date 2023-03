Neues Radforum soll Miltenberger Kreistag und Landratsamt bei Projekten beraten

Den Weg ebnen zum Fahrrad-Landkreis

Miltenberg 10.03.2023 - 13:26 Uhr 2 Min.

Kreisbaumeister Andreas Wosnik leitete die Veranstaltung und nannte den Informationsaustausch über aktuelle Themen zum Radverkehr und die Vernetzung der Akteure im Bereich Radverkehr als vorrangiges Ziel des neuen Gremiums. Unterstützung erhalte der Landkreis außerdem bei diesem Thema von der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen, einem Netzwerk bayerischer Kommunen, dem jetzt beigetreten wurde. Hier werden Erfahrungen und Neuigkeiten ausgetauscht und Hilfestellungen bei Förderprogrammen gegeben. Wosnik informierte in seinem Vortrag über getätigte oder geplante kreiseigene Baumaßnahmen für Radwege und solche, die vom Landkreis gefördert wurden.

Mehr Ladestationen

Der Radweg von Röllbach nach Schmachtenberg war der erste Radweg, der in der Baulast des Landkreises errichtet wurde. Weitere anstehende Projekte mit der höchsten Priorität seien der Radweg Amorbach-Kirchzell und der von Elsenfeld nach Hofstetten. Dem Aufbau von Ladestationen wie etwa am Bahnhof Miltenberg komme dabei eine besondere Bedeutung zu. Gefördert werden können vom Landkreis kommunale Projekte wie Oberflächensanierungen zur Verbesserung der Alltagstauglichkeit der Wege, Bau von Radwegbrücken oder eine Radwegbeleuchtung wie in Schneeberg, wo der Weg eine große Schulwegrelevanz für die Kinder auf dem Weg ins Schulzentrum Amorbach hat. Wichtig sei ein einheitliches Vorgehen bei der Beschilderung der Radwegverbindungen. Eine speziell entwickelte Richtlinie zur Gestaltung wurde erarbeitet und stellt ein Angebot des Kreises an die Kommunen dar.

Die aktuellen Radverkehrsprojekte des Staatlichen Bauamtes Aschaffenburg im Landkreis Miltenberg stellte die Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragte Heike Weißenbach vor. Sie nannte Projekte, wo straßenbegleitende Geh- und Radwege errichtet wurden oder auch scheiterten, weil benötigte Grundstücke nicht zur Verfügung gestellt wurden. Anhand von Skizzen erläuterte sie straßenbegleitende und Umbaumaßnahmen im Einmündungsbereich der Straßen, die eine besondere Herausforderung darstellten, wie etwa bei der Rampe Miltenberg/Bürgstadt. Dort soll im Sommer der Umbau der Einmündung mit Lichtsignalanlage und Neubau eines Geh- und Radweges erfolgen, wo eine 50 Meter lange und drei Meter breite Trasse voraussichtlich 170.000 Euro kosten werde.

Die Anzahl der Radfahrenden steigt ständig, besonders die Pedelecs erfreuen sich besonders bei der älteren Generation steigender Beliebtheit. Darauf hat Hauptkommissar Jürgen Farrenkopf, Verkehrsexperte bei der Polizei, in seinem Vortrag hingewiesen. Detailliert erläuterte er statistische Daten aus dem Landkreis Miltenberg im Zusammenhang mit Radfahrenden.

Fahn: Tourismusverbände einbeziehen

In der Diskussionsrunde nannte Hans Jürgen Fahn vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) dieses Radforum eine wichtige Ergänzung zu den zuständigen Kreisgremien wie etwa dem Bauausschuss, da hier fundierte Informationen gegeben werden, die ansonsten den Kreisräten nicht zur Verfügung stehen. Berücksichtige man die Vielzahl der anstehenden Themen, sollte das Radforum jedoch mindestens zweimal pro Jahr stattfinden. In Aschaffenburg gebe es eine eigene Geschäftsordnung, die auch festlege, wer zu den Terminen eingeladen werde. Er wünsche sich, die Tourismusverbände stärker mit einzubeziehen. Er stimme mit der Aussage von Wosnik überein, dass das, was für den Radverkehr gut sei, auch meist für den Tourismus gut sei. Wenn einzelne Radwege in bestimmten Gebieten betroffen seien, sollten auch die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden zu der Zusammenkunft eingeladen werden. In Zukunft könnten auch Schwerpunktbereiche diskutiert werden. Konkret nannte er die Umsetzung des Regionalen Mobilitäts- und Siedlungsgutachtens 2035 (Remosi) bezüglich des Radverkehrs (siehe »Hintergrund«).

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund: Remosi Remosi - ein Akronym für "Regionales Mobilitäts- und Siedlungsgutachten" - ist ein im Auftrag des Regionalen Planungsverband Bayerischer Untermain erstelltes Verkehrsmodell zur Zukunft der Mobilität in der Region, das im November 2021 vorgestellt wurde und das den Fokus auf Maßnahmen im ländlichen Raum legt. Es soll als eine Entscheidungshilfe für eine vorausschauende, zukunftsgerechte Regionalentwicklung zur Verfügung stehen. In dem Gutachten sind Aussagen darüber enthalten, mit welchen Maßnahmen bereits bestehende Verkehrsprobleme am Untermain zu lösen sind. Es untersucht die Erreichbarkeit der Gemeinden, deckt Defizite auf und gibt Anstöße, wie die Mobilität in der Region insgesamt ohne private PKW attraktiver werden kann. Besonders im Fokus die umweltfreundliche Erreichbarkeit mobilitätsrelevanter Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Einkaufsgelegenheiten, Krankenhäuser und Arbeitsplätzen. Dazu seien neue Mainquerungen notwendig, die ein hohes Nachfragepotenzial für den gemeindeverbindenden Fuß- und Radverkehr, aber auch für die Nutzer der Bahnhöfe auf der anderen Mainseite haben.