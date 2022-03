Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neues Pflegeheim mit 68 Betten in Elsenfeld

Eröffnungsfeier am Freitag, 13. Mai

Elsenfeld 18.03.2022 - 13:18 Uhr 2 Min.

In Elsenfeld ist auf einem Grundstück zwischen Umgehungsstraße, Dammsfeldstraße und Tennishalle ein neues Pflegeheim mit 68 Plätzen entstanden.

"Pflegeplätze sind knapp, der Bedarf wird den Prognosen nach künftig noch steigen", erklärt Gesellschafter Bruno Bernhard. Bernhard hat deshalb mit den drei weiteren Gesellschaftern Gerhard Höfling, Klaus Fischer und Stefan Stahl in Elsenfeld ein neues Pflegeheim gebaut. Standort des Pflegeheims ist auf einem Grundstück zwischen Umgehungsstraße, Dammsfeldstraße und Tennishalle. Das neue Pflegeheim grenzt an das Baugebiet Dienstleistungs- und Handelszentrum an.

21 Rollstuhlzimmer

Das dreigeschossige Gebäude besitzt 68 Einzelzimmer, davon 21 Rollstuhlzimmer. Das Pflegeheim hat eine eigene Wäscherei und eine eigene Küche, in der selber gekocht wird. "Wir legen großen Wert auf gute Essensqualität", betont Bernhard. Für Schwerhörige gibt es eine akustische und optische Warnalarmierung in jedem Einzelzimmer und in jeder Nasszelle. Das Haus ist laut Bruno Bernhard das energiesparsamste Pflegeheim im Großraum Miltenberg-Aschaffenburg. Durch die Bauart bleibe es im Gebäude auch im Sommer kühl. Baubeginn war im Jahr 2020 - wäre heute Baubeginn, würden laut Investor die Kosten aufgrund der Preissteigerungen im Baugewerbe rund 1,2 Millionen Euro mehr betragen.

Für Besucher und Personal entstehen auf dem Grundstück ausreichend Stellplätze. Die Zu- und Abfahrt zum Gebäude erfolgt über den Verbindungsweg zur Dammsfeldstraße, der von drei auf fünf Meter verbreitert wurde, aber eine Sackgasse bleibt.

Heimleiterin mit langjähriger Erfahrung in der Pflege ist Alexandra Manfré. Im Elsenfelder Pflegeheim wohnen Menschen, welche die von der Pflegeversicherung üblich abgedeckten Pflegegrade von 1 bis 5 besitzen. Es werde eine offene Pflegedemenz praktiziert, sagt Bernhard: "Wir wollen die Leute nicht wegsperren - mit einem Chip im Armband kann sich jeder Bewohner innerhalb des Pflegeheims frei bewegen."

Die Ausbildung von Pflegekräften hat für Bernhard Priorität. "Unsere Philosophie ist es, möglichst viele Pflegekräfte selbst auszubilden. Deshalb sind wir auch bereit, in der Ausbildung mehr Gehalt zu bezahlen als üblich. Damit wollen wir einen Anreiz schaffen, im Pflegeberuf zu arbeiten. Nur vom Klatschen wie in der Corona-Krise kann sich keiner etwas kaufen."

Martin Roos

Zahlen und Fakten: Pflegeheim Das dreigeschossige Gebäude hat 68 Einzelzimmer, davon 21 Rollstuhlzimmer. Alle Zimmer sind mit Nasszelle mit Dusche, Toilette und Waschbecken ausgestattet. Die Zimmergröße beträgt 15,10 Quadratmeter, die Rollstuhlzimmer haben eine Größe von jeweils 16,49 Quadratmeter zuzüglich Zimmerflur sowie Dusch- und Pflegeraum. Die Zimmertüren sind 1,06 Meter breit, damit auch Rollstuhlfahrer problemlos in die Zimmer fahren können. Aus Einzelzimmern können mittels mobilen Wandelementen Pflegewohnungen für Ehepaare entstehen. Es gibt drei Speisesäle, jeweils mit Einbauküche und Couchecke, abteilbar für Familienfeiern und Vorträge. Das Gebäude besitzt ein Walmdach mit 25 Grad Dachneigung. Die beiden Aufzüge besitzen eine Traglast von jeweils 1600 Kilogramm. Ausgestattet ist das Heim mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach mit großem Batteriespeicher im Dachgeschoss. Die Abluftwärme-Rückgewinnung erfolgt mit einer Wärmepumpe im Dachgeschoss. Unter der Bodenplatte ist eine Dämmung gegen Feuchtigkeit und Kälte eingebaut. Die Fenster sind dreifach isolierverglast. Für die Heizung ist unterirdisch ein Holzpellets-Speicher eingebaut.