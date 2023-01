Neues Parkraumkonzept für Collenberg beschlossen

Gemeinderat in Kürze

Zuschuss für Helfer vor Ort: Die ortsansässige Helfer-vor-Ort-(HvO-)Gruppe ist ein wesentlicher Bestandteil der freiwilligen Hilfsorganisationen in Collenberg. So waren die Helfer vor Ort im vorigen Jahr insgesamt 27-mal im Einsatz. Bei vier dieser Einsätze wurden Reanimationen vorgenommen. Sechs Einsätze wurden im Rahmen der Schnelleinsatzgruppe (SEG) gemacht. Auch war die HvO-Gruppe wesentlich bei der Errichtung und dem anschließenden Betrieb der Notunterkunft in der Südspessart-Halle beteiligt. Hier waren die Einsatzkräfte der HvO für die medizinische Betreuung, dem Krankentransport und in der Organisation von Arztsprechstunden für die Flüchtlinge im Dauereinsatz. Da es für solche Organisationen keine gesetzlich verankerte und geregelte Stellung oder Notwendigkeit gibt, war man sich im Gemeinderat schon vor einigen Jahren einig, diese freiwillige Rettungsorganisation auch finanziell zu unterstützen. Das Gremium beschloss einstimmig das dargestellte finanzielle Defizit der HvO in Höhe von rund 5500 Euro auszugleichen.

Forstbetriebsplan 2023: Der Gemeinderat stimmte dem vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aufgestellten Jahresbetriebsplan 2023 mit einer Plan-Einschlagsmenge von 2885 Festmeter Holz zu. Als Schwerpunkte im Gemeindewald für das Forstbetriebsjahr 2023 nannte Bürgermeister Andreas Freiburg die Pflege der Waldbestände, Wiederaufforstungen mit neuen klimaresistenteren Baumarten und die Pflege der Waldwege. Das vorsichtig kalkulierte Betriebsergebnis nach Abzug aller Kosten werde bei etwa 8200 Euro liegen. Zum Thema Polterholz sagte der Bürgermeister, dass sich die Gemeinde auch weiterhin bemühen werde, die Nachfragen aus der Bevölkerung zu erfüllen, ob jedoch alle Mengen an Laubholz immer geliefert werden können, sei in Zukunft fraglich. Oftmals könne dann eben nur Nadelholz angeboten werden. Da beim Laubholz oftmals auch auf Bäume aus Altbeständen zurückgegriffen werden muss, könnte es ebenfalls vorkommen, dass auch Polterholz mit stärkerem Durchmesser zugeteilt wird. Bereits am Montag war im Umweltausschuss der neue Forstbetriebsplan durch Forstrat Benedikt Speicher und Revierförster Christian Hack vorgestellt worden. Der Gemeinderat hatte sich zuvor bei einem Waldbegang über die Arbeiten im vorigen Jahr informiert. So hatte man trotz lang anhaltender Trockenheit im Sommer einen nur geringen Ausfall bei den Frühjahrskulturen zu verzeichnen. Der Borkenkäferbefall war zunächst überschaubar, im Spätjahr schlug dieser jedoch noch einmal kräftig zu, sodass mehr Schadholz anfiel. Die Gesamteinschlagmenge von 2963 Festmeter wurde gegenüber dem Plan eingehalten.

Neuer Feldgeschworener: Als zusätzliche Verstärkung schlug Obmann Manfred Stumpf vor, den ehemaligen Gemeindemitarbeiter Hilmar Keller in die Gemeinschaft der Feldgeschworenen von Collenberg aufzunehmen. Der Vorschlag wurde vom Ratsgremium einvernehmlich angenommen. Eine entsprechende Meldung ergeht an das Landratsamt Miltenberg. Keller soll am Jahrtag der Feldgeschworenen des Landkreises Miltenberg im Frühjahr dieses Jahres vereidigt werden.