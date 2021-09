Neues Miltenberger Feuerwehrhaus am alten Standort

Grünes Licht für zwei neue Einsatzfahrzeuge

Miltenberg 16.09.2021

Das Miltenberger Feuerwehrhaus (Foto) ist die Jahre gekommen. Der Stadtrat beauftragte am Montag per einstimmigen Beschluss die Verwaltung, das Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen für einen Neubau anzugehen. Bildunterschrift 2021-08-02 --> Das Miltenberger Feuerwehrhaus ist die Jahre gekommen. Foto: Marco Burgemeister

Einige Stadträte favorisierten die Alternativstandorte, da dort ein Neubau entstehen könnte, ohne die Sicherheit während der Bauzeit zu gefährden. Weitere Idee war, die interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren, die innerhalb der Hilfsfrist am Brandort sein könnten.

Nähe als Standortvorteil

Sowohl Matthias Rudolf, Feuerwehrkommandant als auch Kreisbrandrat Meinhard Lebold warben für den alten Standort. Man habe den Hochwasserschutz in unmittelbarer Nähe, die Slipstelle sei direkt gegenüber. Als entscheidender Aspekt aber kristallisierte sich heraus, dass die Feuerwehrleute per Rad oder zu Fuß sehr schnell am Feuerwehrhaus sind. Dies wäre bei den anderen Standorten ganz anders. Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU), der für die Einhaltung der Hilfsfrist »den Kopf hinhalten muss«, plädierte ebenfalls für den alten Standort.

Hubertus Bundschuh (MWG) wollte wissen, ob die Arbeit der Feuerwehr durch den Neubau nicht beeinträchtigt wird. Lebold versicherte, dass man eine Lösung finden wird. Ulrich Frey (ÖDP) verwies darauf, dass bei einem Feuerwehrstandort am alten Bahnhof eine Fläche für die Innenstadtentwicklung frei würde, in seinen Augen »ein Riesenplus«. Auch Frank Küster (Grüne) sprach sich für einen Gerätehausneubau am alten Bahnhof aus.

In der Diskussion wurde immer wieder betont, dass es für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute immens wichtig ist, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie ein entsprechendes Arbeitsumfeld bekommen. Die Planungen laufen schließlich schon viele Jahre. Das empörte Nicole Kolbe (Liberale Miltenberger), die fragte, wie lange die Feuerwehr noch betteln und argumentieren muss, bis sie einen Neubau bekommt. Schließlich verwies die Stadtkämmerin Eva Stiller darauf, es seien bereits Grundstückskäufe getätigt worden, um den derzeitigen Standort in der Mainstraße auszubauen.

Gegen die Stimmen von Frank Küster, Ulrich Frey und Wilko Schmidt entschied der Stadtrat, ein neues Feuerwehrgerätehaus in der Mainstraße zu bauen.

Geld im Haushalt eingestellt

Einigkeit ohne Diskussionsbedarf herrschte bei der Frage, ob für die Feuerwehr Miltenberg ein neuer Einsatzleitwagen und ein Mannschaftstransportwagen beschafft werden sollen. Die erforderlichen Finanzmittelmittel sind bereits im Haushalt eingestellt. Die Kosten für den Einsatzleitwagen belaufen sich auf 140000 Euro und werden mit 31500 Euro gefördert. Beim Mannschaftstransportwagen, der 50000 Euro kostet, gibt es eine Förderung von 13100 Euro.

Annegret Schmitz

Hintergrund Stadtrat Miltenberg in Kürze Miltenberg. Die Stadt Miltenberg wird die Patenschaft für das in Hardheim stationierte neuaufgestellte Panzerbataillon 363 übernehmen. Dies entschied der Stadtrat gegen die Stimme von Sabine Stellrecht-Schmidt (Grüne). Der Stadtrat hat formal am Mittwoch den Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich der Änderung des Bebauungsplanes "Mainbullau Schafätsäcker" getroffen. Bei einer Begehung des generalsanierten Kindergartens Pusteblume fiel der Kindergartenaufsicht auf, dass die Kernzeit fünf, statt vier Stunden beträgt. Der Stadtrat erließ eine Änderungssatzung, sodass die Kernzeit nun vier Stunden beträgt. Dr. Frank Küster (GRÜNE) hatte den Antrag gestellt, den Rat von einem Fachberater über die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und die entsprechenden Fördermöglichkeiten informieren zu lassen. Die Räte entschieden sich einstimmig, Karlheinz Paulus in die nächste Sitzung einzuladen. Bürgermeister Bernd Kahlert (CSU) gab aus Nichtöffentlicher Sitzung bekannt, dass die interaktiven Großbildschirme für die Mittelschule von der Firma TSF Computertechnik GmbH zu einem Preis von knapp 90000 Euro geliefert werden. Falls im Herbst Bürgerversammlungen stattfinden dürfen, sollen diese für die Stadt am 23.November und für die Stadtteile am 25. November jeweils in der Churfrankenhalle stattfinden. Die Stadt hat 50 Cent pro Einwohner somit insgesamt 4700 Euro nach Rheinland-Pfalz auf ein Spendenkonto für Flutopfer überwiesen. In einer der nächsten Sitzung wird ein Vertreter des Bauamtes über Status quo und Optimierungsmöglichkeiten bei Starkregenereignissen berichten. Der Antrag der Stadt, die Ampelschaltungen in der Bürgstadter, der Luitpold- und Brückenstraße zu überprüfen, wird auf technische und rechtliche Umsetzbarkeit im Landratsamt geprüft. Bürgermeister Bernd Kahlert gab bekannt, dass im Bürgerbüro personeller Notstand herrscht, sodass bis Ende September ein Besuch nur mit vorher vereinbartem Termin möglich ist. Kämmerin Eva Stiller informierte den Stadtrat über die Genehmigung des Haushaltes 2021 durch das Landratsamt. Allerdings sei angesichts der geplanten Investitionen auf eine hohe Verschuldung hingewiesen worden, sodass sich in den nächsten Jahren nur auf die Pflichtaufgaben beschränkt werden solle. asz