Neues Führungsduo will Laudenbacher Feuerwehr weiterentwickeln

André Ludwig zum Kommandanten gewählt, Amtsvorgängerin Bianca Amsel kandidierte nicht mehr - Steffen Mohn ist Stellvertreter

Laudenbach 29.05.2022 - 12:52 Uhr < 1 Min.

Das neue Führungsduo der Laudenbacher Feuerwehr: Kommandant André Ludwig (links) und sein Stellvertreter Steffen Mohn.

In den zurückliegenden Monaten gab es mehrere Führungswechsel bei den Brandschützern. Von Februar bis Ende Mai hatte Bianca Amsel die Wehrführung übernommen, kandidierte jedoch bei den Wahlen am 13. Mai nicht mehr für das Kommandantenamt. Sie war in den drei Monaten ihrer Amtszeit die einzige Frau an der Spitze der Feuerwehren im Landkreis. Hauptberuflich ist Amsel im Landratsamt Miltenberg, wo sie ebenfalls für den Brand- und Katastrophenschutz zuständig ist. Nach dem Wechsel in der Kreisbrandinspektion, ihrem Einsatz in der Führungsgruppe Katastrophenschutz und dem zunehmenden Arbeitsaufwand aufgrund der Katastrophenfälle durch Corona und die Ukraine-Krise wollte sie nicht mehr für das ehrenamtliche Kommandantenamt antreten.

Der neue Kommandant André Ludwig entstammt einer Feuerwehrfamilie. Sein Vater war sechs Jahre Kommandant und ist bis heute aktiver Feuerwehrmann. Seine Schwester führt seit drei Jahren den Feuerwehrverein als Vorsitzende. Auch Ludwigs beiden Töchter bereiten sich schon in der Kinder- und in der Jugendfeuerwehr auf ihren späteren Einsatz in der aktiven Mannschaft vor. Wenn Alarm ausgelöst wird, rückt zudem Ehefrau Martina zu den Einsätzen mit aus. Auch die Ehefrau des zweiten Kommandanten Steffen Mohn ist in der Feuerwehr und beide Kinder sind in der Jugendfeuerwehr aktiv.

Bürgermeister Stefan Distler zeigt sich erleichtert, dass es mit der aktiven Wehr weitergeht, und sicherte beiden die Unterstützung vonseiten der Gemeinde zu. Er kennt die beiden Führungsdienstgrade über viele Jahre und erhofft sich einen weiteren Ausbau des Brandschutzes in Laudenbach. Auch die Nachwuchswerbung und die Kinder- und Jugendarbeit stellt für ihn eine wichtige Säule für den Erhalt der Schlagkraft der örtlichen Feuerwehr dar.

Ralf Hettler