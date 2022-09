Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neues Finanzamt wird wie ein Würfel aussehen

Stadtrat: Obernburger Gremium entscheidet über Bauform und diskutiert über ausreichende Parkplätze

Obernburg 09.09.2022 - 14:35 Uhr 1 Min.

Auf dem alten Festplatz in Obernburg soll das neue Finanzamt entstehen. Bildunterschrift 2021-10-04 --> Auf dem alten Festplatz an der Obernburger Stadthalle (im Hintergrund) soll der Neubau des Finanzamtes entstehen. Die Flüchtlingsunterkunft, die dort errichtet war, ist bereits fast vollständig abgerissen. Foto: Martin Bachmann

In der Juli-Sitzung waren drei Varianten vorgestellt worden: ein würfelförmiger Komplex in der Mitte oder an der Nordseite des Geländes sowie ein schienenförmiges Gebäude.

Für letzteres Modell konnte sich das Gremium nicht begeistern, also ging es in der Diskussion darum, wo denn der bevorzugte Würfel seinen Platz bekommen soll - und ob dann auch genügend Parkplätze vorhanden sein werden. Die, das gab Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) bekannt, dürfen nämlich außerhalb der Geschäftszeiten des Finanzamts von allen Bürgern genutzt werden. Insgesamt 65 Stellplätze sind vorgesehen.

Was wird aus der Stadthalle?

Rätin Hedwig Bast (Freie Wähler) war sich unsicher, ob die reichen würden und ob man bei einer bestimmten Bauvariante nicht Möglichkeiten verspielt, bei Bedarf mehr zu schaffen. Schließlich sei die Stadthalle ganz in der Nähe, für deren Sanierung und Weiternutzung sie sich schon seit längerer Zeit einsetzt.

Ratskollege Roland Arnold (Grüne) favorisierte den mittigen Würfel, sah das Thema Stadthalle und Parkplätze jedoch nicht so kritisch: Falls die Stadthalle einmal wegkomme, könnte dort Wohnbebauung entstehen: Das Würfelgebäude in der Mitte würde dieser weniger die Sicht versperren. Richard Knecht (Freie Wähler) drängte darauf, einen Beschluss zu fassen - wollte aber geklärt haben, ob denn grundsätzlich auch ein Parkdeck auf dem Gelände möglich wäre.

Bürgermeister Fieger erinnerte die Räte daran, dass das Grundstück dem Freistaat Bayern gehört und die Stadt neue Parkplätze selbst finanzieren müsste. »Das Parkdeck ist ein anderes Thema und die Zukunft der Stadthalle offen.«

Er sagte außerdem, dass durch jetzt geäußerte Bedenken möglicherweise die gesamte Baumaßnahme auf der Kippe stehe, auf die man so lange gewartet habe - Ruth Weitz (SPD) stimmte ihm zu. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss: Man beschloss die favorisierte Bauform - und einen Auftrag an den Bürgermeister, mit dem Bauherrn noch einmal über das Thema Parkdeck und Parkplätze zu sprechen.

Auf dem rund 5500 Quadratmeter großem Grundstück sollen rund 3600 Quadratmeter Brutto-Gebäude-Grundfläche für das Finanzamt entstehen, davon sind 1715 Quadratmeter Hauptnutzfläche, also Büroräume. Die Bauherrschaft teilen sich der Freistaat, das Justizministerium und das Landesamt für Steuern.

Zwei Geschosse soll das neue Gebäude bekommen, in denen künftig 35 Mitarbeiter des Finanzamts Obernburg und 44 aus der Bearbeitungsstelle Nürnberg arbeiten sollen. Der Baubeginn ist für Ende 2024 geplant, die Kosten lagen zuletzt bei rund zehn Millionen Euro.

Miriam Schnurr