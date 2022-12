Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neues Finanzamt in Obernburg: Städtebaulicher Vertrag beschlossen

Stadtrat: Aktuelle Pläne für Gebäude vorgestellt - Baubeginn voraussichtlich 2024

Obernburg 16.12.2022 - 14:43 Uhr 1 Min.

Auf dem alten Festplatz in Obernburg soll das neue Finanzamt entstehen. Bildunterschrift 2021-10-04 --> Auf dem alten Festplatz an der Obernburger Stadthalle (im Hintergrund) soll der Neubau des Finanzamtes entstehen. Die Flüchtlingsunterkunft, die dort errichtet war, ist bereits fast vollständig abgerissen. Foto: Martin Bachmann

Das Gebäude soll in der Hubert-Nees-Straße/Ecke Jahnstraße entstehen, Baubeginn ist für 2024 vorgesehen. Drei Geschosse mit Teilunterkellerung soll das neue Gebäude bekommen, in denen künftig 35 Mitarbeiter des Finanzamts Obernburg und 44 aus der Bearbeitungsstelle Nürnberg arbeiten sollen. Die Kosten lagen zuletzt bei zehn Millionen Euro. Die Bauherrschaft teilen sich der Freistaat Bayern, das Justizministerium und das Landesamt für Steuern. Der städtebauliche Vertrag regelt im Wesentlichen unter anderem die Stellplatzmitnutzung - nach Feierabend können Bürger dort parken -, den Rückbau eines Abwasserkanals, der mitten durch das Grundstück geht, die Nutzung von Photovoltaik, Erhalt des Baumbestands und der Bushaltestelle. Für die Verlegung des Abwasserkanals entstehen für den Obernburger Haushalt 130.000 Euro Kosten und noch mal 5000 Euro für den Rückbau. Der Neubau der Bushaltestelle ist mit 50.000 Euro veranschlagt.

Die aktuellen Pläne für den Neubau des Finanzamts hat Christian Geißler vom städtischen Bauamt vorgestellt. Darin ist das Gebäude, das eine Würfelform bekommen soll, etwas südlich verschoben worden, um näher an der Straße zu sein. Dort kann ein Vorplatz entstehen, um Besucher zum Eingang zu geleiten. Geißler fasste die Vorteile des Vorhabens zusammen: Die Höhe passe sich den angrenzenden Häusern an, mit der Teilunterkellerung habe man möglichst wenig Eingriff in die Bodenstruktur - falls bei den Arbeiten historische Römerfunde auftauchen sollten. Man habe einen hohen Freiflächenanteil und sei rundherum klimafreundlich, gerade mit der Holzbauweise. Das Gebäude werde energetisch autark und die Technik auf dem neuesten Stand sein.

Kein Parkhaus möglich

Hedwig Bast (FW) bemerkte die neue Anordnung der Parkplätze: Vorgesehen ist nun eine zusammenhängende Parkfläche statt zwei Reihen, um mehr Platz zu gewinnen. Es seien aber genauso viele geplant wie im alten Entwurf, nämlich 65. Nachträglich ein Parkhaus zu bauen, wie Markus Hartmann (FW) vorschlug, sei nicht mehr möglich, da die Bebauungsfläche nicht ausreiche. Zudem sei der Freistaat der Bauherr - die Stadt habe keinen Einfluss auf die Bebauung. »In Obernburg gibt es genug Parkplätze«, betonte Daniela Kircher, die stellvertretende Amtsleiterin des Bauamts.

Planer Geißler nahm jedoch die Anregung von Stadtrat Stefan Breunig (CSU) mit, die Zufahrt zu den Parkplätzen sowohl über die Hubert-Nees-Straße als auch die Jahnstraße zu ermöglichen, da die Hubert-Nees-Straße ziemlich schmal sei.

Miriam Schnurr