Neues Buch über Alte Pfarrkirche: Viele spannende Fakten und ein paar offene Geheimnisse

Literatur: Autor Otto Reichert stellt in der Bürgstädter Mittelmühle seine Recherche-Ergebnisse vor

Bürgstadt 19.07.2022 - 15:47 Uhr 1 Min.

Lust auf die Lektüre des Buches "Die alte Pfarrkirche St. Margareta" machte die Vorstellung des Werks durch den Autor Otto Reichert.

Die Alte Pfarrkirche St. Margareta bildet neben der Martinskapelle das Herzstück von Bürgstadt, das ganze Ensemble strahlt über Generationen eine magische Anziehungskraft aus. Welchen Schutz bot die mit einer starken Mauer umgebene Kirche - und vor wem? Wie sahen die einzelnen Bauphasen von Kirche und Turm aus? Da vage Vermutungen auf die Dauer nicht zufriedenstellend sind, hatten sich die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins Bürgstadt, Architekt Franz Umscheid und Otto Reichert über Jahre daran gemacht, der Alten Pfarrkirche so manches Geheimnis zu lüften. Dazu wurden viele Notizen, Urkunden und eine große Anzahl Fotos zusammengetragen, diese themenbezogen zusammengefasst und mit den Forschungsergebnissen dokumentiert.

In Buchform bringen

Diese Dokumentensammlung hatte bald ein großes Volumen angenommen und so entschied der Verein, das Ganze in Buchform zu bringen und damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In dem neu erschienen Buch wird beleuchtet, warum sich in Bürgstadt seit vielen Jahrhunderten zwei Kirchen gegenüberstehen, die nur einen Steinwurf voneinander entfernt sind. Eine schlüssige Erklärung hierfür konnte bisher noch niemand liefern. So wurde aus dem entstandenen Buch ein »Zweiteiler«. Im ersten Teil wird nach dem Ursprung und der Historie beider Kirchen geforscht, der zweite Teil untersucht die Alte Kirche und ihr Umfeld, sowie ihre Verteidigungsfunktion als Wehrkirche.

Architektur und Einrichtung

Im Anschluss wird auf die Architektur und Einrichtung der Alten Kirche eingegangen. Damit stellt das jetzt entstandene Buch eine Ergänzung zu dem 2004 vom Heimat- und Geschichtsverein herausgegebenen Buch »Die Martinskapelle in Bürgstadt« dar. Die intensive Forschung über die Ursprünge der beiden Kirchen lieferte gleichzeitig neue Erkenntnisse über die Frühzeit von Bürgstadt und stellt so manches Klischee infrage. Mit dem ersten Teil des Buches wird damit die Vergangenheit von Bürgstadt in ein komplett neues Licht gestellt.

Der Autor stellt keine Behauptungen auf, sondern reiht Erkenntnisse wie Puzzleteile so zusammen, wie sie logisch erscheinen, und ergänzt diese mit der damaligen politischen Situation. Und doch gelingt es ihm nicht, der alten Pfarrkirche alle ihre Geheimnisse zu entlocken.

Das Buch gibt es im Rathaus, im Museum und bis zum Jahresende auch in der Gemeindebücherei zum Preis von 19 Euro zu kaufen.

asz