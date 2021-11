Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neues Aufblühen des Weinbaus in Miltenberg

Weingut Otto Knapp forciert seit 50 Jahren fast vollständig verschwundenen Erwerbszweig auf sechs Hektar Anbaufläche

Die Weinbauingenieure Johannes-Hermann Knapp (Mitte) , seine Ehefrau Claudia Widmeier und der Neffe Jan Holzinger

Laut einer Chronik auf der Webseite der Stadt ernährten sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts 112 Familien in Miltenberg von Weinbau und -handel. Wenige Jahre später plünderten allerdings die Schweden unter König Gustav Adolf die Stadt und zerstörten die Weinberge. Mehr als die Hälfte der Familien kehrte danach nicht mehr zum Weinbau zurück. Dieser war nach mittelalterlicher Blüte (180 Hektar Rebfläche) Anfang des 20. Jahrhunderts fast ganz zum Erliegen gekommen.

Renaissance des Weinbaus

Die beiden Großväter des jetzigen Winzers, Hermann Knapp und Josef Bube, betrieben im Nebenerwerb Weinbau und schenkten veredelte Rebensäfte in der Häckerwirtschaft aus. Josef Bube, ein Weinbaupionier im Miltenberger Raum, und Otto Knapp, der Vater des jetzigen Winzers, forcierten in den vergangenen 50 Jahren den Weinanbau in der Kreisstadt wieder. Ihre Lage »Miltenberger Steingrübler« ist auf zwei Gebiete der Gemarkung verteilt. Spätburgunder und Riesling wachsen dabei in den steilen Terrassenlagen. Es sind ihre Weinberge mit der intensivsten Sonneneinstrahlung, aber auch mit dem höchsten Arbeitsaufwand.

Der Familienbetrieb Weingut Knapp bewirtschaftet heute in dritter Generation neben einem Hektar in Bürgstadt, fast die gesamte Miltenberger Anbaufläche von fünf Hektar. Ein Drittel davon ist mit roten Rebsorten bestockt. Dem Früh- und Spätburgunder gilt im Weinberg und später im Keller die besondere Aufmerksamkeit mit traditioneller Arbeitsweise, bei der die Weine auf der Maische vergoren werden und mindesten 18 Monate im Holzfass liegen, bevor sie abgefüllt werden. Der Ausbau erfolgt überwiegend im fränkischen Stückfass mit 1200 Litern. Die hochwertigen und mit hohem Aufwand handverlesenen Rotweinqualitäten werden im kleinen Holzfass gelagert, in sogenannten Barriques mit 225 Litern, die bis zu dreimal belegt werden können.

Scheurebe und Gewürztraminer

Der Frühburgunder, eine alte lokale Rebsorte, wird oft in Spätlesequalität ausgebaut. Während die Portugieser etwas leichtere Weine sind, zeichnen sich Domina und Dornfelder durch eine kräftige Farbe und intensives Aroma aus. Als besonderes Lieblingskind der Familie steht die aromatische Scheurebe schon seit den 50er Jahren im Anbau, gefolgt von dem Gewürztraminer.

Ein Alleinstellungsmerkmal und Kaufanreiz für Touristen ist die auf den Etiketten bezeichnete Domäne Miltenberg. Zweimal im Jahr wird zur Häckerwirtschaft im Garten und urigen Gewölbekeller eingeladen. Das Weingut Knapp steht für traditionsreichen Wein aus umweltbewusstem Weinbau ganz nach dem Motto: »Klasse statt Masse«.

bNächste Folge am Dienstag, 7. Dezember: Weingut Meisenzahl

Christel Ney

Hintergrund: Inter Toutonos Eine Besonderheit im Hause Knapp ist seit 1999 die eigene Weinlinie "Inter Toutonons" mit besonderem Etikett, die sich vom Namen her auf den Miltenberger Toutonenstein bezieht, ein römisches Fundstück, das im Museum der Stadt Miltenberg ausgestellt ist. Darunter werden drei Weine verkauft: Silvaner, Weißburgunder und Rotwein Cuvée, bei deren Ausbau im Keller auch etwas experimentiert wird und die sich mit ihrem starken, kraftvollen Geschmack vom normalen Sortiment abheben. Allerdings wird der nicht jedes Jahr ausgebaut, sondern nur in ausgesprochen guten Jahrgängen, in denen eine besondere Qualität geerntet werden kann. ney

