Neuer Versuch gegen Staus auf Obernburger Mainbrücke

Bauamt startet Pilotprojekt

Obernburg 26.02.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Wie das Amt in einer Pressemitteilung ankündigt, werden ab Montag, 27. Februar an der Anschlussstelle Obernburg-Mitte die Verkehrsführungen für den Fahrzeug- und den Fußgängerverkehr geändert sowie die Steuerung der Ampel angepasst. Diese Maßnahmen sollen neben der Verkehrssicherheit auch die Leistungsfähigkeit an der Kreuzung erhöhen und die derzeitige Rückstauproblematik verringern.

Unfallschwerpunkt gesichert

In seiner Pressemitteilung erinnert das Bauamt daran, dass der Knotenpunkt aufgrund zahlreicher Unfälle mit Verletzten in den vergangenen Jahren als Unfallschwerpunkt eingestuft ist. Die örtliche Unfallkommission - bestehend aus Straßenverkehrsbehörde, Verkehrspolizei und Staatlichem Bauamt - hatte im vergangenen Jahr deshalb entschieden, den Knotenpunkt mit einer Ampel zu sichern. Die Signalanlage wurde Anfang September 2022 installiert und zunächst als Baustellenampel für den Umbau des Kreisverkehrs an der Anschlussstelle zur B 426 nach Eisenbach betrieben. Seit der Fertigstellung des dortigen Kreisels Ende November ist blieb Signalanlage zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am Knoten Obernburg-Mitte in Betrieb.

Wie das staatliche Bauamt in seiner Pressemitteilung vorläufig bilanziert, zeigte sich in den wenigen Monaten seither eine deutliche Abnahme der Verkehrsunfälle. Da sich die einzelnen Verkehrsströme auf der Mainbrücke in den Spitzenstunden schon vor der Errichtung der Ampel an den Grenzen der Leistungsfähigkeit bewegt hätten, sei »seit Aktivierung der Signalanlage angespannter als zuvor«, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Dies mache sich vor allem durch den Rückstau in Richtung Elsenfeld bis zum Stachus und an der Auffahrtsrampe der Anschlussstelle Obernburg-Mitte in Richtung B 469 bemerkbar. Um dieses Defizit zu beheben, hat das Staatliche Bauamt Aschaffenburg deshalb in Absprache mit den zuständigen Behörden und Kommunen einen Lösungsansatz entwickelt, um die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes - unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - zu erhöhen.

Abfahrt Anschluss Süd

Hierzu wird das Pilotprojekt, bei dem aus Richtung Miltenberg die Fahrzeuge auf der Auffahrtsrampe nicht mehr links auf die Staatsstraße 2308 in Richtung Obernburg einbiegen können. Der Verkehr in diese Richtung wird schon an der Anschlussstelle Obernburg-Süd ausgeleitet und über die »Miltenberger Straße« geführt. Die Ausleitung des Verkehrsstroms an der Anschlussstelle Obernburg-Süd hat zur Folge, dass eine Ampelphase weniger benötigt wird, was die Leistungsfähigkeit am Knotenpunkt der Anschlussstelle Obernburg-Mitte wesentlich erhöht.

An der Brückenauffahrt aus Fahrtrichtung Miltenberg wird für das Pilotprojekt die Linksabbiegespur gesperrt. Autofahrer, die nach Obernburg wollen, müssen schon am Knoten Süd abfahren. Foto: Martin Roos

Die angekündigten zwei Phasen des Pilotprojekts unterscheiden sich lediglich in der nördlichen Gehwegführung. So wird in der ersten Phase des Pilotprojekts der nördliche Gehweg von der Auffahrt der Glanzstoffstraße bis zum Kreisverkehr der Polizeiinspektion Obernburg gesperrt. Die reduzierten Anforderungen an der Ampel durch Fußgänger soll zusätzliche Kapazitäten schaffen.

Nach etwa anderthalb Monaten wird in der zweiten Phase des Pilotprojekts der nördliche Gehweg wieder für den Fußgängerverkehr freigegeben, um zu überprüfen, welchen Einfluss die Fußgängeranforderungen am nördlichen Gehweg auf die Ampel und den Rückstau haben.

Überwachung und Auswertung

Das gesamte Pilotprojekt wird überwacht und ausgewertet. Hierzu werden Verkehrskameras auf der Mainbrücke installiert, die 24 Stunden am Tag den Verkehr beobachten. Zudem rechnet das Staatliche Bauamt mit einer Mehrbelastung am Knotenpunkt an der Anschlussstelle Obernburg-Süd zur »Miltenberger Straße«. Auch dieser Knotenpunkt soll überwacht werden, um zu überprüfen, ob der zusätzliche Verkehr in der Spitzenstunde abgewickelt werden kann und nicht den im letzten Jahr gebauten Kreisverkehr überstaut.

Das Verkehrsgeschehen wird während des Pilotprojekts intensiv beobachtet. Im Anschluss werden die Ergebnisse ausgewertet und es wird zusammen mit den Fachbehörden entschieden, wie die Verkehrsführung dauerhaft geregelt werden kann.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Nach Pilotprojekt weitere Bauarbeiten Im Anschluss an das Pilotprojekt müssen ab Anfang Juni für je drei Monate die Auffahrts- und Abfahrtsrampe von beziehungsweise zur B 469 voll gesperrt werden, weil die jeweiligen Übergangskonstruktionen der Brücke zu erneuern sind. Dies sei aufgrund des schlechten Zustandes zwingend erforderlich. teilt das Staatliche Bauamt Aschaffenburg in einer Pressemitteilung mit. Die Zeit wird genutzt, um das Pilotprojekt auszuwerten und nach der Freigabe der beiden Rampen voraussichtlich Anfang Dezember 2023 den Verkehrsteilnehmern einen sicheren und leistungsfähigen Knotenpunkt zur Verfügung zu stellen. kü