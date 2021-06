Neuer Streichelzoo im Tropfsteinhöhlenort Eberstadt

Blick in den Neckar-Odenwald

Der Streicheltierpark in Eberstadt wird am 1. Juli eröffnet.

Freizeit: Der Buchener Stadtteil Eberstadt verfügt über einen neuen Publikumsmagneten. Der neu geschaffene Streicheltierpark unterhalb des Möbelhauses »Die Grammlichs« wurde am Freitagabend offiziell seiner Bestimmung übergeben. Für die Allgemeinheit soll der Park am 1. Juli öffnen. »Das ist ein Leuchtturmprojekt«, lobte Alfred Beetz, Vorsitzender der »Leader«-Aktionsgruppe Badisch Franken, den Streicheltierpark mit Café und Biergarten, als er das »Leader«-Schild an Möbelhaus-Geschäftsführer Marc und Architekt Niko Hofmann übergab. Denn dieses decke nahezu alle Bereiche, die einer Förderung mit europäischen »Leader«-Mitteln würdig seien, ab. Zur Investitionssumme von rund 250000 Euro steuerte die EU rund 100000 Euro bei. Dem kleinen Tierpark ist ein Café mit Biergarten angeschlossen.

Wie Nico Hofmann erläuterte, werde in dem Park auch über nachhaltige Energiequellen informiert. So werde die Höpfinger Firma Kuhn über Wasser als natürlicher Energieträger informieren und die Firma »Energiezentrum Weikersheim« über Solarenergie. In dem Park leben etwa 25 Tiere, darunter Esel, Vorwerkhühner, Kaninchen, Kamerunschafe, Waliser Schwarznasenschafe und Dexter-Rinder. Man habe über 30 Nistkästen und ein großes Insektenhotel aufgestellt. Im Teich haben sich Amphibien angesiedelt. Mit Unterstützung des Obsthofs Behringer aus Boxberg legte man einen Obst-Lehrpfad mit zwölf Bäumen an. Der Eintritt in den Park ist frei.

Extremismus: Die Bundeszentrale für politische Bildung und das Bündnis für Demokratie und Toleranz haben vergangene Woche die Initiative »Herz statt Hetze Neckar-Odenwald« für ihre Schulfilmwoche »Hassjünger« mit dem Preis »Aktiv für Demokratie und Toleranz« ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand online statt. In Zusammenarbeit mit der Initiative Bad Mergentheim gegen Rechts zeigte »Herz statt Hetze« rund 1000 Schülerinnen und Schülern den Film »Hassjünger«, in dem es um die Geschichte zweier Aussteiger geht. Anschließend diskutierten die Schüler miteinander sowie mit dem Regisseur Max Damm.

Wie Markus Dosch von der Initiative erläuterte, plane man bereits Schulfilmwochen für die nächsten drei Jahre. Die Initiative »Herz statt Hetze Neckar-Odenwald« organisiert seit dem Jahr 2016 Veranstaltungen, mit denen sie Stellung gegen Rassismus und Extremismus, vor allem gegen Rechtsextremismus, bezieht.

Kirchen: Mit einer Rahmenvereinbarung haben katholische und evangelische Christen im katholischen Dekanat Mosbach-Buchen und den Kirchenbezirken Adelsheim-Boxberg und Mosbach eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, wolle man in Zeiten des kirchlichen Umbruchs die Ökumene stärken. So werde man in Zukunft in den Bereichen Jugendarbeit, in allgemeinbildenden Schulen, der Erwachsenenbildung, der Frauen- und Männerarbeit, in der Kirchenmusik, Hospizarbeit, bei Kindertagesstätten, Klinikseelsorge, Notfallseelsorge und in der Seniorenarbeit sowie im Ökumenischen Arbeitskreis Neckarelz stärker zusammenarbeiten.

Auch Caritas und Diakonie sollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Zudem plant man ökumenische Gottesdienste am Pfingstmontag, eine Gebetswoche für die Einheit der Christen, eine ökumenische Bibelwoche, gemeinsame Bildungsangebote, ökumenische Dekanatskonferenzen und Konvente sowie verstärkt die Zusammenarbeit bei besonderen Festen, Jubiläen und Visitationen.

Martin Bernhard