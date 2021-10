Neuer Mundart-Weg bei Amorbach

25 Tafeln mit Dialektbeispielen laden zu einer Sprachreise in der fränkischen Grenzregion ein

Amorbach 17.10.2021 - 10:46 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Mundart-Info-Tafel am "Mundartweg" in Buch bei Kirchzell. Auf der Tafel findet man unter einem QR-Code eine Audiodatei und die standarddeutsche Version des Dialekttextes. Dialektexpertin Isabell Arnstein und Hans Slama, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau, präsentieren eine der 25 wetterfesten Informationstafeln des "Mundartwegs". Das Foto entstand im Kirchzeller Ortsteil Buch.

Schirmherr ist Bürgermeister Norbert Rippberger aus Mudau. 25 Tafeln mit Mundartbeispielen des jeweiligen Ortes nehmen Radfahrer und Wanderer mit auf eine Sprachreise in der fränkischen Grenzregion durch vier Mundartregionen. Der unterfränkische Teil ist nun fertig gestellt, der badische soll bis Mitte November folgen, berichtet Hans Slama vom Heimat- und Verkehrsverein Mudau. "Der Dialekt verschwindet, wenn man ihn nicht pflegt", erklärt Slama. Er habe nicht gedacht, dass das Projekt so erfolgreich sein werde. Es soll eine Landkarte mit allen Standortbezeichnungen der Informationstafeln geben, auch ein Flyer sei in Arbeit. "Da es ein Pilotprojekt ist, weiß man heute noch nicht, was noch alles kommen wird. Ausbaumöglichkeiten gibt es mehr als genug", so Slama.

Standarddeutscher Text

Die jeweiligen Sprachbeispiele und ortsspezifischen Hintergründe können sowohl auf den Tafeln gelesen als auch per QR-Code als Audiobeispiele auf dem Smartphone angehört werden. Sprecher aus den jeweiligen Ortschaften haben die Texte in ihrem Ortsdialekt eingesprochen. Wer die Texte nicht verstehen sollte, kann sich auch den standarddeutschen Text anhören.

Das Bezirksmuseum Buchen ist Kooperationspartner für dieses vom Heimatverein Mudau unter der Federführung von Slama initiierte Projekt. Das Bezirksmuseum führt auch den von Manfred Pfaus schon vor Jahrzehnten initiierten Sprachraum unter der Leitung von Isabell Arnstein weiter. Sie arbeitet im Rahmen der Kretschmann'schen Dialektinitiative künftig mit dem Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen zusammen. "Es gibt wenige sprachliche Quellen", sagt Arnstein. "Diese Dialekte wollen wir durch ein Projekt sichern und in Tübingen archivieren." Mitglieder vom Mudauer Mundartkreis wie Roland Grimm prüfen jeweils die Plausibilität von Text und Sprachnachricht, insbesondere die sehr schwierige Dialektschreibweise.

Trend und Identifikationsgegenstand

Das Thema Dialekt ist wieder Trend und Identifikationsgegenstand. Der Bedeutung von Dialekt als schützenswertes Kulturgut wird man zunehmend gewahr. Mundart kennt keine Ländergrenzen, es gibt etliche dialektale Verflechtungen zwischen badischen und unterfränkischen Ortschaften, denen sich Laien oftmals gar nicht bewusst sind.

Das Projekt wird mit Leaderförderung und Sponsoren realisiert. Institutionen und Förderer sind die Regionalentwicklungsvereine Badisch-Franken und Neckartal-Odenwald, der Interkommunale Verbund Odenwald-Allianz in Bayern, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Landesministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg sowie in Bayern das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken. Darüber hinaus beteiligten sich Volksbanken und Sparkassen aus dem Neckar-Odenwaldkreis, die Bürgerstiftung Mudau, die beteiligten Kommunen und die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung Amorbach.

Weitere Mundarttexte oder gesprochene Gedichte auf der Webseite des Bezirksmuseums Buchen: https://www.bezirksmuseum.de.

Hintergrund: Dialektgedicht "Über die Muttersproch" Ihr könnt mer sage was d´r wellt, die Sproch, wu mir am beschte gfällt, des is un bleibt mei Muttersproch, weil alles dinn leit, was mi drückt, un was mein Herzle als beglückt, deswege bin ich so verrückt, un geb ganz eefach do nit noch: Am beschte is die Muttersproch. (Fritz Ehescheid)