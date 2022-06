Neuer Lehrbienenstand im Morretal bei Buchen

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 14.06.2022 - 14:56 Uhr 2 Min.

Idyllisch im Morretal gelegen: der neue Lehrbienenstand des Imkervereins Buchen und Umgebung.

Bienenzucht: Der Imkerverein Buchen und Umgebung hat auf dem Gelände der früheren Kläranlage in Buchen einen Lehrbienenstand errichtet. Außerdem haben die Imker das Gelände eingeebnet und umgestaltet. Dank einer Förderzusage des »Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des Ländlichen Raums« (ELER) über 60 Prozent der Investitionskosten und der Hilfe von insgesamt elf Sponsoren aus Buchen und Umgebung war die Finanzierung des Projekts gesichert.

Die Imker entmüllten zunächst das Gelände und entfernten alte Zäune sowie Hütten. Ein Bauunternehmer ebnete das Grundstück ein. Im Jahr 2019 erhielt der Verein für den Neubau den »roten Punkt«. Damit konnten die Imker mit der Errichtung des Gebäudes beginnen. Innerhalb von zwei Jahren entstand das Vereinsheim in Holzständerbauweise mit einer Nutzfläche von sechseinhalb auf siebeneinhalb Meter. Während der kalten Jahreszeiten heizen die Imker den Raum mit Infrarotheizpaneelen, die an der Decke angebracht sind. Insgesamt investierten die Imker rund 1500 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit für ihren Lehrbienenstand.

Internet: In der Kernstadt Buchen und in Mudau werden im nächsten Monat mehrere Bautrupps damit beginnen, Glasfaserkabel in den Straßen und zu den Häusern zu verlegen. Das kündigt Thomas Fuchs, Pressesprecher der Breitbandversorgung Deutschland (BBV), bei einem Pressegespräch an. Der symbolische erste Spatenstich soll in Buchen Mitte Juli gesetzt werden. Fuchs rechnet damit, dass es ein gutes Jahr dauern werde, bis in der Gesamtstadt flächendeckend Glasfaser verlegt sei. »Wir wollen möglichst schnell fertig sein«, verspricht er. Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in den Stadtteilen Waldhausen und Einbach wurde bereits im März begonnen. In der Kernstadt werde man mehrere »Points of Presence« (PoP) anlegen. Das sind Knotenpunkte, von denen aus die Kabel direkt in die Haushalte verlegt werden.

Mit dem Neckar-Odenwald-Kreis erhält zum ersten Mal ein Landkreis in Deutschland flächendeckend ein Glasfasernetz ohne staatliche Fördermittel. Im Gegensatz zu anderen Modellen wird das Glasfaserkabel direkt an die Häuser verlegt. Deshalb kann man künftig ein Datenvolumen von mindestens 300 Megabits pro Sekunde hoch- oder herunterladen. Das Netz wird schrittweise in allen 27 Städten und Gemeinden des Kreises ausgebaut. Nach den Plänen von BBV soll der gesamte Landkreis im Jahr 2024 flächendeckend über ein Glasfasernetz verfügen. Die gesamte Investitionssumme liegt bei über 120 Millionen Euro.

Wallfahrt: Mit Eröffnung des Blutschreins hat am vergangenen Sonntag in der Walldürner Basilika Domkapitular Michael Hauser aus Freiburg die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit eröffnet. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, stehe die Wallfahrt in diesem Jahr unter dem Leitwort »Wir sind gekommen, ihn anzubeten«. In den vergangenen beiden Jahren fand die Wallfahrt wegen der Corona-Maßnahmen in stark reduziertem Umfang statt. Jetzt soll sie wieder in nahezu gewohntem Rahmen stattfinden. Pilger können sich mit einer Android-App auf ihrem Smartphone über das aktuelle Wallfahrtsprogramm auf dem Laufenden halten.

Martin Bernhard