Im Interview: Neuer Inhaber von Sodenthaler Mineralbrunnen in Sulzbach

Henning Rodekohr ist der Vorsitzende der Geschäftsführung von Vilsa-Brunnen. Das niedersächsische Unternehmen hat im Juli das Sodenthaler Werk in Sulzbach-Soden (Kreis Miltenberg) übernommen.

Haben Sie das Gefühl, dass Vilsa in unserer Region positiv aufgenommen worden ist?

Wir wurden sehr offen empfangen und haben schnell eine Vertrauensbasis herstellen können. Ich bin von dem sehr engagierten Team vor Ort sehr angetan - und natürlich auch dem tollen Standort. Ich versuche, so oft es geht, in Soden zu sein. Ich fühle mich dort wirklich wohl und habe auch den Eindruck, dass sich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch der Sulzbacher Bürgermeister und der Miltenberger Landrat und nicht zuletzt unsere Kunden freuen, dass Sodenthaler als Traditionsunternehmen weiter besteht.

Welche Gründe haben Sie zum Kauf von Sodenthaler Mineralbrunnen bewogen?

Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein gehören zu unseren Kernvertriebsregionen. Inzwischen ist Vilsa bundesweit erhältlich. Mit dem Mineralbrunnen Bad Pyrmonter haben wir 2001 einen Standort in der Mitte Deutschlands übernommen. Für uns war es deshalb eine logische Weiterentwicklung, auch nach einem passenden Standort in Süddeutschland zu schauen, um den Süden des Landes besser bedienen zu können. Sodenthaler ist eine etablierte Marke, die außerordentlich gut zu unserer Unternehmensgruppe passt und der wir noch einiges zutrauen. Meine Eltern waren mit der ursprünglichen Eigentümerfamilie von Sodenthaler gut befreundet. Von daher kannten wir den Standort und den Brunnen und wussten, dass es dort ein hervorragendes Mineralwasser gibt.

Wie liefen die Verhandlungen mit Coca Cola?

Es ging selbstverständlich um wirtschaftliche Interessen und natürlich dauert das ein bisschen, man dreht ein paar Schleifen. Aber wir haben sehr deutlich den Willen gesehen, die Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen - zu einer Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter und zu einem Erhalt des Standorts. Über den Kaufpreis möchte ich keine Angaben machen.

Anfang dieses Jahres legte das Landratsamt fest, dass 110000 Kubikmeter Grundwasser pro Jahr entnommen werden dürfen. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Reicht diese Fördermenge aus?

Das Wasserrecht hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, es gab intensive, auch öffentlich ausgetragene Diskussionen. Das war unter anderem ein Punkt, weswegen Coca Cola überlegt hat, den Standort zu schließen. Wir kommen jetzt für den Anfang mit dem Wasser recht gut klar. Wir hoffen aber, dass wir so erfolgreich sein werden, dass die 110000 Kubikmeter nicht für alle Ewigkeiten ausreichen werden. Denn natürlich bedeutet die Entwicklung eines Unternehmens ein gewisses Wachstumsszenario. Wir glauben, dass bei einer positiven Entwicklung die beteiligten kommunalen Behörden ebenfalls positiv mitgehen werden. Wir sehen ja auch andere Wasserverbraucher in der Region, die wesentlich größere Mengen an Wasser verbrauchen und die so gut wie gar nicht in der Diskussion stehen.

Eine Sodenthaler-Glasflasche im neuen Design vor dem Sodenthaler Mineralbrunnen-Werk im Sulzbacher Ortsteil Soden (Kreis Miltenberg).

Sie sprechen von einer hoffentlich positiven Entwicklung. Wie sind die ersten Monate gelaufen?

Die Absätze hatten zuletzt deutlich gelitten. Wir haben der Marke Sodenthaler deswegen als Allererstes zum Stichtag zu einem neuen Auftritt verholfen: eine moderne Flasche im Glas-Mehrwegsystem. Man sieht auf den ersten Blick, dass die Marke ein neues Gesicht hat. Das wird am Markt honoriert, Kunden und Konsumenten nehmen das sehr positiv auf. Das zeigt sich auch an den Absatzzahlen.

Den Wechsel von Coca Cola zu Vilsa Brunnen haben nicht alle Mitarbeiter mitgemacht, einige sind abgesprungen. Woran lag das? Wird nicht der gleiche Lohn gezahlt?

Wir konnten mit 48 Mitarbeitern sprechen. Weitere zwölf hatten sich schon vorher dazu entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Coca Cola hatte ein extrem großzügiges Abfindungsangebot gemacht. Zum Zeitpunkt der Übernahme des Brunnens am 1. Juli hatten sich 24 Mitarbeiter entschieden, mit uns gemeinsam den Weg in die Zukunft zu gehen, darunter auch der Betriebsleiter Florian Schmitt. Er ist als Führungs- und Integrationsfigur sehr wichtig. Inzwischen sind es bereits 34 Mitarbeiter plus einen Azubi. Wir nutzen den gleichen Tarifvertrag wie bei Coca Cola und das soll auch so bleiben. Die Mitarbeiter freuen sich, dass es weiter geht und dass wieder eine Familie dahinter steht. Denn natürlich hat man aus Atlanta (Anmerkung der Redaktion: Sitz des Coca Cola-Konzerns) einen anderen Blick auf die Welt. Wir haben jetzt ein großartiges Team, mit dem wir Sodenthaler neu aufbauen. Ein Familienunternehmen zu führen, heißt für uns auch, dass unsere Mitarbeiter zur Familie gehören. Man merkt, dass wir in kurzer Zeit schon zusammengewachsen sind.

Dennoch sind sie mit einem kleineren Team gestartet, als Coca Cola es hatte. Gab es da Schwierigkeiten?

Dadurch, dass wir einen geringeren Betrieb fortführen, als es ursprünglich der Fall gewesen ist, können wir ihn mit den Mitarbeitern zunächst aufrechterhalten. Wir sind zwar in den ersten Wochen schon an Engpässe gestoßen, aber toi, toi, toi - es funktioniert.

Suchen Sie in Zukunft weitere Mitarbeiter?

Aktuell kommen wir so zurecht, aber wir sind zuversichtlich, eine positive Entwicklung zu bekommen, die dann zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze führen wird.

Der Tarifvertrag läuft also weiter. Hat sich für die Mitarbeiter durch den Wechsel dann gar nicht so viel verändert?

Doch, ich glaube, es hat sich schon eine ganze Menge geändert. Wir haben einen ganz anderen Fokus als Coca Cola. Wir sind nicht mehr in einem Konzernkorsett, sondern haben einen vollen Fokus auf Sodenthaler mit eigenständiger Handlungsfreiheit. Die Mitarbeiter haben jetzt wieder Begeisterung, für etwas zu arbeiten, was ihnen Freude macht. Wir haben auch Mitarbeiter, die den Pizzaboten in ihrer Freizeit davon überzeugen wollen, Sodenthaler zu verkaufen (lacht). Ich glaube, solche Anekdoten hätten wir in der Coca Cola-Zeit nicht gehabt.

Zum Abschluss noch eine Frage für die Zukunft von Sodenthaler. Ist ihr Engagement langfristig?

Wir als Familienunternehmen denken immer langfristig. Uns gibt es in Bruchhausen-Vilsen schon seit fast 110 Jahren. Wir wollen den Betrieb mit aller Kraft wieder in ein positives Fahrwasser bringen. Wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns auf eine gute Entwicklung.

Hintergrund: Vilsa und Henning Rodekohr Vilsa-Brunnen ist laut eigenen Informationen ein mittelständisches Familienunternehmen, das in vierter Generation geführt wird. Das Unternehmen mit Sitz in Bruchhausen-Vilsen (Niedersachsen) produziert und vertreibt Mineralwasser und Erfrischungsgetränke. Vilsa-Brunnen belegt Platz fünf der umsatzstärksten Wassermarken in Deutschland, heißt es in einem Vilsa-Pressetext. Als Hauptverbreitungsgebiete führt das Unternehmen Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen an. In Bruchhausen-Vilsen seien über 470 Mitarbeiter beschäftigt. Henning Rodekohr leitet den Betrieb seit 2009 als Vorsitzender der Geschäftsführung. Das Unternehmen gehört ihm gemeinsam mit seiner Schwester Amai Kummrow-Rodekohr. Der 49-Jährige hatte zuvor ein Jurastudium und ein Trainee-Programm bei der Getränkegruppe Hövelmann absolviert. Er wohnt in Bruchhausen-Vilsen. (juh)