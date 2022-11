Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neuer Heimatkrimi: Mimlinger Stampes Blues

Lesung: Siebtes Buch von Birgid Windisch

Mömlingen 18.11.2022 - 18:38 Uhr < 1 Min.

Die Arbeit an ihrem siebten Krimi habe ihr besonders viel Freude gemacht, so die Autorin.

Und auch die Premierenlesung findet im Mömlingen statt. Am Dienstag, 22. November, liest Windisch ab 19 Uhr in der Ortsbücherei Auszüge aus dem Krimi. Die Mömlinger werden seit ewigen Zeiten schon »Stampes« genannt, weil sie dieses schmackhafte Kartoffelgericht lieben und perfekt zubereiten können. Da der neue Krimi zum großen Teil in Mömlingen spielt, trägt er passenderweise den Namen dieses typischen Kartoffelgerichts.

Der neue Fall von Birgid Windischs Ermittlerteam, nimmt in Mömlingen seinen Anfang, als ausgerechnet Magda, frühmorgens, beim Spaziergang mit ihrem Hund Fränzchen, einen Toten findet. Unterstützt von ihrer bayrischen Kollegin Steffi, vom Polizeirevier Obernburg und ihrem Superhirn Wolfi, der zum Glück, gerade Zeit hat, unternehmen die Höchster alles, um den Mörder zu finden. Aber was haben alte Sandstein-Bildstöcke, topographische Karten und schwarze oder rote Kreuze miteinander zu tun? Die Ermittler tragen alle Hinweise zusammen und kommen allmählich hinter das furchtbare Geheimnis des Mörders.

IDer Krimi ist bei Epubli als Taschenbuch erschienen und im Buchhandel erhältlich

kü