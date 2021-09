Neuer Friedhofsteil in Niedernberg als Ort der Trauer und der Begegnung

Parkähnlicher Teilbereich gesegnet - Für 1,7 Millionen Euro dem künftigen Bedarf gemäß gestaltet

Niedernberg 06.09.2021 - 14:44 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der neu gestaltete Teilbereich des Friedhofes in Niedernberg

Dazu gab es nicht nur positive Stimmen. Reinhard machte keinen Hehl aus den Vorwürfe, die ihm gemacht wurden. Für den Bürgermeister bedeutete dies, viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um die etwa 1,7 Millionen Euro teure Neugestaltung zu rechtfertigen.

Spürbarer Wandel der Zeit

»In den letzten beiden Jahren konnte ich einiges über Friedhöfe, Pietät, Trauerpsychologie, Trauer- und Bestattungskultur erfahren und die menschliche Sicht dahinter mitnehmen«, sagte Reinhard in seiner Rede. Er habe erfahren wie stark sich die Friedhofskultur derzeit wandelt und noch weiter wandeln wird. Der alte Teil des Friedhofes mit seinen zunehmenden Leerstellen verdeutliche dies.

Hauptargument für die Veränderungen am Friedhof sei allerdings die mittlerweile sich verändernde Nachfrage: kaum noch Familiengräber, hin zu Urnengräbern und alternativen Bestattungsformen. Eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren sehr verstärkt habe.

»Ort der Zukunft«

Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren Urnenwände errichtet, die mittlerweile fast alle belegt sind. Jetzt sei die Zeit gekommen, den Friedhof den künftigen Ansprüchen anzupassen. Mit dieser Aufgabe wurde der auf Friedhöfe spezialisierte Landschaftsarchitekte Thomas Struchholz aus Veitshöchheim beauftragt, der das Konzept der Neugestaltung detailliert erläuterte.

Er wies darauf hin, dass anspruchsvolle Friedhöfe heute mehr sein müssen als die bisherigen mit ihren strukturierten Grabreihen und dem nicht mehr nachgefragten einheitlichen Erscheinungsbild. Deren Flächenbedarf werde um etwa 75 Prozent zurückgehen. Er dankte dem Gemeinderat und der Verwaltung, dass sie den Mut aufgebracht haben, einen Teil des Friedhofs als einen Garten oder Parklandschaft zu gestalten, zu einem Bereich, der zum Verweilen einlädt und »den Friedhof in einen Ort der Zukunft verwandelt.« Heute wünschten sich die Menschen, dass die Gräber klein sind, mit kurzen Ruhefristen und wenig Aufwand bei der Unterhaltung. Dazu sei die Form eines Gartens die ideale Form.

Hier wurde mit Steinen ein Lebensfluss gestaltet, in dem die eigentlichen Grabstellen nicht erkennbar sind, und mit Brücken und Kunstobjekten, etwa dem Sonnenzeiger (gestaltet von Matthias Engert aus Zell bei Würzburg), an zentraler Stelle weiter verschönert. Hier sei ein Ort des Gedenkens entstanden, wo man gerne hingehe und trauern könne, aus dem aber auch Kinder nicht verbannt werden (Kinderspielgeräte wurden aufgestellt), denn Friedhof solle kein Tabuthema für die junge Generation sein. In einem Teil der Grabanlagen ist auch Grabpflege mit Rollator oder Rollstuhl möglich. Reinhard dankte der bauausführenden Firma Schwarzkopf aus Sailauf für deren pietätvolle Arbeitsweise.

Trauer in vielfältiger Form

Den kirchlichen Segen spenden der katholische Pfarrer Ernst Haas und der evangelische Pfarrer Joachim Kunze. Der zitierte die Bibel, laut der der Tod ein Feind sei. Wenn er zuschlage, spürten wir seinen schmerzhaften Stich. Je vielfältiger die Gesellschaft sei, desto differenziert sei auch die Trauerarbeit in weltanschaulicher, sozialer, demografischer und spiritueller Hinsicht. Dieser neu geschaffene Ort in seiner veränderten und erweiterten Form trage all dem Rechnung.

Christel Ney