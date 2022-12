Neue Wasserleitung wird am Hang des Engelbergs verlegt

Bauarbeiten in Großheubach dauern voraussichtlich bis März 2023

Großheubach 07.12.2022 - 16:08 Uhr < 1 Min.

Derzeit laufen in Großheubach die Arbeiten an rund einem halben Kilometer Wasserleitung vom Hochbehälter Engelberg bis zum Anschluss zur Eichenstraße.

Die neue Trasse ist 427 Meter lang und wird als Ringleitung angelegt, um eine bessere Wasserversorgung des Gebietes zu gewährleisten. Die Kosten liegen bei rund 250.000 Euro. Davon entfallen auf die Grabungs-, Verlege- und Montagearbeiten der neuen Wasserleitung im Weinbergweg Bruttokosten in Höhe von knapp 215.000 Euro, für die Lieferung von Druckrohren und Zusatzmaterial wie unter anderem Schieber und Dichtungen nochmals Bruttokosten in Höhe von knapp 45.000 Euro. In jeweils getrennten Beschlüssen hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. November die beiden zugehörigen Aufträge nachträglich genehmigt. Der Haushaltsansatz im Jahr 2022 für den Wasserleitungsbau in diesem Bereich liegt bei 500.000 Euro. Mit Stand vom 15. November waren davon bisher gut 193.000 Euro in Anspruch genommen.

Die Arbeiten begannen am 21. November und sollen noch bis voraussichtlich noch bis Ende März andauern. Hierfür wurde auf der Strecke unterhalb vom neuen Hochbehälter Engelberg bis zum alten Hochbehälter an der Abzweigung Eichenstraße eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zufahrt zum Kloster Engelberg ist allerdings frei.

Die Erneuerung der rund 55 Jahre alten Wasserleitung war notwendig geworden, als vor einem Jahr ein Wurzeleinwuchs an einer Muffe festgestellt wurde. Problem war damals die schwierige Ortung der Schadstelle, die Leitung lag im Bereich des Hochbehälters rund fünf bis sechs Meter tief. Es bestand die akute Gefahr, dass bei einem Riss der Leitung schlagartig 400 bis 500 Kubikmeter Wasser freigesetzt werden könnten - mit der Folge, dass ein Großteil der Großheubacher Trinkwasserversorgung gefährdet gewesen wäre und das Hanggelände im Bereich der Leitung hätte abrutschen können.

Marco Burgemeister