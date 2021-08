Neue Vorschriften für mehr Tierwohl in den Schweineställen

Eisenketten reichen nicht als Spielzeug - Züchter Norbert Ballmann sieht hygienische Probleme

Neue Vorschriften hin oder her, Norbert Ballmanns Mastschweine sind immer noch Fans der alten Eisenketten. Norbert Ballmann hat genügend Kataloge, in denen auch Spielzeug für Schweine angeboten wird. Die Kosten werden bei den derzeitigen Fleischpreisen jedoch nicht gedeckt.

»Die Änderung der Tierschutznutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) schreibt vor, dass den Schweinen spätestens seit 1. August 2021 organisches und faserreiches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung stehen muss«, teilt Landkreissprecherin Susanne Seidel auf Anfrage mit. Amtstierärztin Vanessa Schönenbrücher präzisiert, die neue Vorgabe solle »dem arteigenen Erkundungsverhalten des Schweines besser Rechnung tragen und das Haptische fördern«.

Daher müsse das Beschäftigungsmaterial nicht nur beweglich und veränderbar, sondern auch faserreich sein und bodennah angeboten werden. Die Tiere müssten Aussehen und Struktur sowie die Position verändern können. »Holzstücke, die nicht untersucht, beziehungsweise nicht innerhalb weniger Tage zerkaut werden können, dürfen als alleiniges Beschäftigungsmaterial nicht mehr eingesetzt werden«, erklärt sie.

»Viele neue Vorgaben machen keinen Sinn, über manche kann man nachdenken«, meint Norbert Ballmann, Ferkelerzeuger und Schweinemäster aus Elsenfeld, »oft aber entstehen neue Probleme oder es tauchen alte wieder auf, die wir bereits abgestellt hatten«. Stroh erfüllt beispielsweise die Vorgaben, allerdings befürchtet Ballmann Atemwegserkrankungen durch Staub und Pilzbefall. Gerade in nassen Jahren wie diesem wird es schwierig, qualitativ hochwertiges Stroh zu bekommen.

Während das bisherige Beschäftigungsmaterial im Stall hing, soll es den Schweinen nun bevorzugt »bodennah« angeboten werden, damit sie darin wühlen können. Was aus Ballmanns Sicht jedoch hygienische Probleme mit sich bringt, wie er das bei den Wassertränken erlebt. Statt der je nach Größe der Tiere in unterschiedlicher Höhe angebrachter Tränknippel werden tiefgelegene Tränken empfohlen, weil sie eher dem Verhalten in der Natur entsprechen, aber sie verschmutzen leicht und müssen zweimal täglich gereinigt werden.

»Als Tierwohl wird oft das angesehen, was die Menschen denken«, sagt er, »wer entscheidet eigentlich, was Tierwohl ist und was wir vorn dranstellen - Tierwohl oder die Gesundheit von Tierhalter und Schwein sowie der Umwelt?« Für ein Kilogramm konventionell erzeugtes Schweinefleisch brauche er 2,7 Kilogramm Futter, in der Biohaltung seien es dagegen 3,5 bis 3,8 Kilogramm - ein Umweltfaktor.

Die Wühleigenschaft werde gefordert, weil wildlebende Schweine fünf bis sechs Stunden täglich mit Futtersuche beschäftigt seien. »Tut mir leid, meine Schweine sind zivilisiert, hier kommt das Futter auf Knopfdruck«, hält Ballmann ironisch entgegen. Beim Menschen hieße so ein Zurück zur Natur, zur Nahrungsbeschaffung in den Wald zu gehen: »Und die Frau sitzt am Lagerfeuer und kocht das Essen.«

Dass die Landwirte nicht alles falsch machten, zeigt sich aus seiner Sicht an gesunden Tieren - ganz ohne Antibiotika oder andere Medikamente. Ein Schwein, das sich wohlfühle, zufrieden und gesund sei, brauche weder Futtersuche noch Medizin.

»Ob es mit den neuen Beschäftigungsmaterialien glücklicher ist, müsste man mal das Schwein selber fragen«, sagt auch Elmar Konrad, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) Aschaffenburg und Miltenberg.

»Frisches Weichholz« wurde Norbert Ballmann vom Veterinäramt empfohlen, doch einfach aus dem Wald holen, gehe in Zeiten, wo die Afrikanische Schweinepest immer näherkomme, absolut nicht. »Vielleicht könnte man zum Schreiner gehen und um kesseldruckimprägniertes Holz bitten«, überlegt er, doch ob das vom Veterinäramt als zulässig eingestuft wird, ist er sich nicht sicher, »immerhin wäre es keimfrei«.

Ballman fürchtet zusätzliche Kosten, denn kein Landwirt, der 2000 Schweine halte, »setzt sich am Sonntag hin und schnitzt Hölzchen, die er dann am Montag im Stall anbringt«. Die meisten Betriebe würden sich an Hersteller halten. Das werde teuer, Ballmann spricht von vierstelligen Summen. Er hat neuerdings Hanfseile in den Boxen, die laut Katalog die neuen Vorgaben erfüllen, sofern sie tief genug angebracht sind.

»Ich stehe in ständigem Austausch mit den Kollegen, um von deren Erfahrungen zu hören«, erzählt der Elsenfelder, es gebe große Unsicherheit über wie die neuen Bestimmungen zu erfüllen sind. Schönenbrücher verweist Schweinehalter bei Fragen an die Fachberater bei den Landwirtschaftsverbänden. Die hätten den Überblick über das, was auf dem Markt angeboten werde. Aus Sicht der Amtstierärztin sind teure Einkäufe nicht nötig. »Das Einfachste wären eine Heuraufe oder Grünfutter«.

Martin Fries, Fachberater am Landwirtschaftsamt (AELF) Kitzingen-Würzburg, spürt »gewisse Unsicherheit« bei den Schweinehaltern - auch, weil es unterschiedliche Vorgaben von Gesetzgeber und beispielsweise der Initiative Tierwohl gibt. »Die Landwirte wollen alles richtig machen«, sagt Fries, doch das sei schwierig, was er am Beispiel Holz erläutert. Das sei in Bayern zulässig, aber der Punkt »zerstörbar« werde von den Veterinärämtern so ausgelegt, dass die Holzstücke in wenigen Tagen verschwunden sind. »Schweine spielen gerne mit Holz, aber man kann sie nicht zwingen, es zu zerbeißen«, sagt er und zitiert einen Kollegen: »Wenn Schweine Holz fressen wollten, wären sie Biber geworden«.

Der Fachberater plädiert dafür, Ställe nicht von vorneherein mit Beschäftigungsmaterial zu überfrachten, sondern noch etwas in der Schublade zu haben, wenn sich die Tiere langweilen. Viele freuten sich auch heute noch an den altbewährten Ketten.

»Es gibt kein Beschäftigungsmaterial, das für alle Betriebe geeignet ist, sondern nur individuelle Lösungen«, meint Behördenleiter Harald Blankart vom AELF Kitzingen-Würzburg, »es ist immer eine Frage von Zeit und Aufwand«. Er sieht das größte Problem darin, dass alles, was die Schweine nicht auffressen, in der Gülle landet und die Technik verstopfen kann.

Hintergrund Seit Anfang August gilt die 7. Änderung der Tierschutznutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) und die schreibt nun vor, dass "jedes Schwein jederzeit Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem und in ausreichender Menge vorhandenem organischen und faserreichen Beschäftigungsmaterial haben, das a) das Schwein untersuchen und bewegen kann und b) vom Schwein veränderbar ist und damit seinem Erkundungsverhalten dient". Eine Übersichtstabelle, welches Material geeignet ist, findet sich im Internet <a href="http://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/tierschutz/tierhaltung/beschaeftigungsmaterial-fuer-schweine-125541.html">www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/tierschutz/tierhaltung/beschaeftigungsmaterial-fuer-schweine-125541.html</a>. Danach sind Stroh, Heu, Luzerneheu, Maissilage zulässig, "wenn das Wühlverhalten gefördert wird beispielsweise durch Darreichung auf planbefestigtem Boden, in Automaten mit Auffangschalen oder durch Gummimatten unter Raufen". Bei Torf müsse auf die Keimbelastung geachtet werden, bei Papier(schnitzeln) sei darauf zu achten, dass sie unbehandelt und unbedruckt sind. Bei Holz wird grünes Weichholz empfohlen, da trockenes Holz stärker splittert. Metallketten, Futterketten, Kunststoffobjekte erfüllten als alleinige Beschäftigungsmaterialien auf keinen Fall die rechtlichen Mindestanforderungen. Eine Broschüre zur Umsetzung der TierSchNutztV ist bei der Landesanstalt für Landwirtschaft erhältlich, E-Mail: <a href="mailto:TierundTechnik@lfl.bayern.de">TierundTechnik@lfl.bayern.de</a>. ahl