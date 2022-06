Neue Tempo- und Parkregelungen in Großheubachs Industriestraße

Gemeinderat: Kommune reagiert auf verkehrsbehinderndes Abstellen von Fahrzeugen und entsprechende Beschwerden

Großheubach 16.06.2022 - 12:39 Uhr < 1 Min.

Genannte Maßnahmen gelten ab der Kreuzung an der Brückenauffahrt, wo die Industriestraße beginnt, in Fahrtrichtung Miltenberg bis hin zu deren Ende und auch für die Stichstraßen, welche von der parallel verlaufenden Miltenberger Straße abzweigen. Wie der Bürgermeister mitteilte, habe sich in der Vergangenheit in der Industriestraße trotz der ausgewiesenen Parkverbotsflächen verkehrsbehinderndes Parken und die entsprechenden Beschwerden darüber gehäuft, weshalb die Gemeinde jetzt handelte. Die vergangenen Wochen haben noch als eine Art »Übergangszeit« gegolten, nun soll in den betroffenen Bereichen vermehrt die Einhaltung des Parkverbots kontrolliert werden. Die Einzeichnung von Parkplätzen soll demnächst, wenn wieder Markierungsarbeiten anstehen, umgesetzt werden.

Es würden sich seit ungefähr drei Wochen einige Gewerbetreibende, inklusive ihm selbst, wundern, warum in der Industriestraße Tempo 30 eingerichtet worden sei, so Gerhard Broßler (CSU) zum Thema unter dem späteren Tagesordnungspunkt »Anfragen und Anregungen«. Ebenso sei unverständlich, dass für das Parken in gekennzeichneten Flächen Tempo 30 erforderlich sei, zumal er alleine in dem Abschnitt der Industriestraße ohne die Stichstraßen zehn Parkverbotsschilder gezählt habe. Winter sagte, die Schilder könne sich die Gemeinde die der Umsetzung der neuen Maßnahme dann künftig sparen. Weiter wollte Broßler wissen, wer entscheide, wo Parkflächen eingerichtet würden. Der Bürgermeister antwortete, dies entscheide die Gemeindeverwaltung, aber sicherlich auch in Absprache mit den Grundstückseigentümern. Der Bürgermeister ergänzte auf Nachfrage unseres Medienhauses, dass die für die Industriestraße flächendeckend eingerichtete »Tempo 30 Zone« Voraussetzung für das künftige Einzeichnen/Markieren der Parkbereiche sei.

Marco Burgemeister