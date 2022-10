Neue Strecke beim Buchener Halloween-Lauf

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 25.10.2022 - 13:56 Uhr 1 Min.

Halloween-Lauf in Buchen im Jahr 2019. Die Veranstaltung findet nach drei Jahren wieder statt, allerdings mit geändertem Streckenverlauf. Foto: Martin Bernhard

Energie: Der Höpfinger Gemeinderat hat sich bei seiner vergangenen Sitzung bei einer Gegenstimme für die Errichtung von bis zu vier Windkraftanlagen bei Waldstetten ausgesprochen. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Damit berücksichtigte das Gremium nicht die ablehnende Haltung des Waldstettener Ortschaftsrats. An einer Bürgerbefragung zu dem Thema war die Beteiligung vergleichsweise gering. Dort hatten 251 Bürger aus Höpfingen dafür, in Waldstetten 139 dagegen gestimmt. Rund 2600 Personen waren abstimmungsberechtigt.

Sport: Der traditionelle Halloween-Lauf des TSV Buchen in der Buchener Innenstadt findet am Montag, 31. Oktober, mit geänderter Streckenführung statt. Das liegt an dem Abriss eines Hauses in der Hofstraße und an einem baufälligen Haus in der Linsengasse. Die Strecke führt dennoch auf etwa 1,1 Kilometer durch die Innenstadt. Vor drei Jahren hatten an dem Lauf rund 300 Personen teilgenommen, darunter viele Kinder und Schüler. Teilnehmer dürfen in Verkleidung mitlaufen. Nicht nur die schnellsten Läufer und besten Laufteams werden ausgezeichnet, sondern auch der Teilnehmer mit dem originellsten Kostüm. Mehr Informationen zu dem Lauf findet man unter https://www.tsv-buchen.de im Internet.

Abfallentsorgung: Im Neckar-Odenwald-Kreis werden die Restmülltonnen ab Januar nur noch alle drei Wochen geleert. Der Kreistag beschloss ein neues Abfallkonzept bei seiner Sitzung in der vergangenen Woche. Dieses sieht vor, dass die monatlichen Abfallgebühren unverändert bleiben. Allerdings muss man künftig eine Gebühr bezahlen, wenn man Sperrmüll abgibt oder abholen lässt. Die kreiseigene Gesellschaft "KWiN" begründet die Änderung mit gestiegenen Kosten. Außerdem will man erreichen, dass die Bürger ihren Müll sorgfältiger trennen und weniger in die Restmülltonne werfen. So geht man davon aus, dass der Biomüllanteil in der Restmülltonne 40 Prozent betrage.

Martin Bernhard