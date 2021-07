Neue Serie "Unsere Gewässer" startet

Ab sofort immer samstags und dienstags – Reportagen, Selbstversuche, Expeditionen

Ein Transportschiff fährt auf dem Main bei Miltenberg. In unserer Serie betrachten wir die Gewässer im Kreis aus vielen Blickwinkeln. Foto: Bernd Ullrich

Auch der Musikverband Untermain trägt den Fluss im Namen, und - um im künstlerischen Metier zu bleiben - regelmäßig wird das Main-Musical aufgeführt. Darüber hinaus wirbt die Gesundheitsregion Plus Miltenberg mit dem Begriff MainLandarzt für Arztstellen im Kreis. Und ist es wohl kein Zufall, dass unsere Kreisstadt Miltenberg direkt am Main liegt.

Der Main prägt unsere Region, er ist ein verbindendes Element. So antworten wohl viele Menschen auf die Frage, woher sie kommen: vom Bayerischen Untermain. Aber auch andere Gewässer prägen unser Heimatgefühl. Manch anderer würde die gleiche Frage vielleicht so beantworten: Ich komme aus dem lieblichen Erftal. Wir wachsen an Gewässern auf und identifizieren uns von Kindesbeinen auf mit ihnen. Grund genug, ihnen in den kommenden Monaten mit der Serie »Unsere Gewässer« ein besonderes Augenmerk zu schenken.

In den nächsten Wochen werden wir jeweils samstags und dienstags Artikel veröffentlichen, die mit einem speziellen Siegel versehen sind. Dabei soll das Thema aus allen Blickwinkeln beleuchtet werden. Das fängt an bei der frühesten Schifffahrt auf dem Main und endet beim modernen Phänomen des Stand-Up-Paddlings. Das hat eine unserer freien Mitarbeiterinnen in einem Selbstversuch ausprobiert. Aber auch andere Fortbewegungsmöglichkeiten zu Wasser sollen im Fokus stehen, wie etwa Transportschiffe. Auf einem von ihnen fahren wir für eine spannende Reportage ein Stück weit mit. Wir wollen außerdem zeigen, welche Rolle das Wasser noch in Mühlen spielt, wie in Werften gearbeitet wird und wie es ist, wenn man im Niedernberger Silbersee auf Tauchgang geht.

Die Gewässer sollen aber auch aus der biologischen Sichtweise betrachtet werden. Deswegen hat sich eine unserer Redakteurinnen gemeinsam mit Experten auf Expeditionen in die Natur begeben. Diese führen sie zu Tümpeln im Obernburger Wald, zu einem Bächlein im Wachenbachtal und in die Sulzbacher Mainauen. Dabei geht es immer um die Frage: Was kreucht und fleucht hier alles?

Neben locker-leichten Freizeittipps wie Wassertretanlagen im Test wird das Wasser auch als eine manchmal brachiale Naturgewalt beleuchtet. So erinnern sich Augenzeugen an das schlimme Hochwasser im Erftal 1978 und Städte wie Miltenberg erklären, wie ihr Hochwasserschutz funktioniert.

Die Sommerserie »Unsere Gewässer« will mit dieser bunten Themenvielfalt den Geheimnissen des Wassers in unserem Landkreis auf die Spur kommen. Denn das kühle Nass prägt nicht nur von jeher unsere Region, sondern auch unser eigenes Leben.

