Neue Serie: Ein Frühlingsspaziergang durch Miltenberg

Stimmen und Stimmungen beim Bummel rund ums Schnatterloch

Miltenberg 09.03.2022 - 13:00 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, kann hier und da kleine Frühlingsboten und Farbtupfer entdecken. Renate Miltenberger aus Mönchberg freut sich, dass die Natur endlich erwacht. An ihrem Arbeitsplatz in der Miltenberger Innenstadt wird das Frühlingsgefühl durch farbenfrohe Dekoration geweckt. Cornelia und Hans-Dieter Köppen gönnen sich gerne eine Auszeit in Miltenberg. Die knapp einstündige Autofahrt vom hessischen Münster nehmen sie gerne in Kauf, um hier die Seele baumeln zu lassen. Ein Blick auf den Miltenberger Stadtkern: Entlang am Mainufer gibt es einiges zu entdecken. Ein Blick nach rechts und links lohnt allemal.

Ein Ausflug, der bei der Autorin dieses Beitrags Erinnerungen weckt. In der Kindheit ging es mit der Familie oft nach Miltenberg. Spaziergänge am Mainufer mit einer Partie Minigolf, Enten füttern und gemeinsames Schlendern durch die Gässchen. Highlights waren die Kutschfahrten durch die Stadt, die Schiffrundfahrten und der große Eisbecher am Ende jeden Ausflugs am Schnatterloch. Auch heute hat die Stadt einiges zu bieten und nichts von ihrem Charme verloren. Menschen aus der ganzen Region und darüber hinaus kommen deshalb hierher. Das fällt bereits an den vielen unterschiedlichen Nummernschildern der Autos auf dem Parkplatz auf.

»Uns gefällt es hier«

Ein Hund springt aus einem Kofferraum, der sich mit wedelndem Schwanz sichtlich auf den Spaziergang mit seinen Besitzern freut. An der Mainpromenade sind einige Sitz- und Liegebänke unter Sonnenschein belegt. Auch Cornelia und Hans-Dieter Köppen haben es sich hier gemütlich gemacht. Das schöne Wetter hat sie von Münster bei Dieburg nach Miltenberg gezogen. »Uns gefällt es hier«, erzählt Hans-Dieter Köppen. »Als gebürtige Norddeutsche brauchen wir ab und zu das fließende Wasser«, so der 73-Jährige, dem am Frühling die frische Luft gefällt. Dafür nehmen die beiden gerne die knapp einstündige Autofahrt auf sich. »Wir sind öfter hier«, sagt Cornelia Köppen. Besonders jetzt im Frühling machen die Besuche besonders Spaß: »Wir bummeln, kaufen Brot und Fleischwaren und schauen den Schiffen zu«, erzählt die 67-Jährige.

Auf Höhe der Minigolfanlage hat sich Annalena Elbert aus Wenschdorf einen Platz mit Ausblick auf den Main gesichert. Sie genießt die Sonnenstrahlen: »Wenn Frühling ist, fällt es einem leichter aufzustehen und produktiv zu sein«, so die 20-Jährige. Vor allem, dass alles grün wird, macht ihr das Verweilen am Mainufer gleich viel schöner. Das denken sich auch einige Vögel am Wasser. Hier haben sich Enten und Schwäne versammelt, auch die Tauben mischen mit: Mainufer erkunden und die Sonne genießen stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Die Natur wirkt jetzt, Anfang März, noch etwas kahl und der Frühling blitzt bisher nur an vereinzelten Stellen durch: Gänseblümchen verleihen der grünen Wiese erste Farbtupfer, Beete sind bunt bepflanzt, aber die Bäume sind noch kahl. In den kommenden Wochen wird hier endlich alles bunt erblühen und der Frühling Einzug halten.

Gute Laune auf der Gass'

Auch in der parallel liegenden Fußgängerzone herrscht gute Laune. Menschen schlendern, shoppen und betrachten das mittelalterliche Fachwerk. Vor dem »Riesen« bittet ein Mann ein älteres Ehepaar, ein Foto von sich und dem traditionsreichen Gasthaus zu machen. Er drückt dem älteren Herren sein Handy in die Hand - dieser reagiert mit den Worten: »Wir kennen uns mit dieser modernen Technik nicht gut aus.« Worauf der junge Mann mit den Worten »einfach auf den Knopf drücken« Mut macht und im Anzug posiert.

Ein paar Schritte weiter versetzt die Dekoration des Ladens »Wohnambiente No.4« in Frühlings- und Osterstimmung. Sobald es Richtung Frühling geht, zieht es auch mehr Leute zum Schlendern in die Gässchen. Das bestätigt Renate Miltenberger, die im Laden arbeitet. Frühling bedeutet für die 61-Jährige, dass die Natur erwacht, in allen Farben erblüht und die Sonne strahlt. Was der Mönchbergerin ebenfalls am Frühling gefällt: »Dass der Sommer nicht mehr weit entfernt ist«.

Christin Reiter

Hintergrund: Frühlingsspaziergang in Miltenberg Im Herzen von Churfranken besticht Miltenberg mit seinem besonderen Charme. Hier eine Strecke für einen abwechslungsreichen Frühlingsspaziergang mit Moderne und Geschichte: Entlang der Mainpromenade parallel der Mainstraße (Richtung Mainbrücke) lässt es sich mit Blick auf den Main, den Stadtkern, Schiffen und Enten wunderbar schlendern, entdecken oder auf einer der vielen Bänke verweilen. Angekommen am Zwillingstor wird die Straße überquert und über die Ziegelgasse nach oben in die Fußgängerzone nach rechts abgebogen. Hier lässt sich nach Lust und Laune bummeln, mittelalterliches Fachwerk bestaunen und ein Eis auf die Hand oder ein Kaffee in der Sonne wecken weitere Frühlingsgefühle. Angekommen am Marktplatz - dem berühmten Schnatterloch - wieder nach unten zur Mainstraße abbiegen und am Main weiter entlang spaziert.