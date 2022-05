Neue Schutz- und Infohütte am Rosenberg in Mömlingen übergeben

Mömlingen 29.05.2022 - 18:33 Uhr < 1 Min.

(v.links) Bürgermeister Siegfried Scholtka, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald Jutta Weber und stellvertretender Geschäftsführer des Naturparks Spessart Julian Bruhn bei der Übergabe der neuen Mömlinger Schutz- und Infohütte.

Bereits im Juni 2019 hatte der Gemeinderat den Hüttenbau im Rahmen eines Leader-Förderprojektes durch den Naturpark Spessart in Kooperation mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald beschlossen.

Die Kosten für den Unterstand betrugen 19.000 Euro. Dank des Zuschusses in Höhe von etwa 11000 Euro durch das Förderprogramm, blieb der Gemeinde ein Eigenanteil von 8000 Euro. Insgesamt 23 baugleiche Hütten gibt es in unserer Region an wichtigen Kreuzungspunkten von Wander- und Radwegen. Unter anderem in Sulzbach, Kleinwallstadt und Großheubach. Gruppen bis zu 16 Personen finden in den geräumigen Holzhütten mit roten fränkischen Biberziegeln Schutz vor schlechter Witterung. Eine Infotafel sorgt für Orientierung.

Angefangen habe alles 2017 mit einem Ideenwettbewerb, an dem vier Schulen bundeslandübergreifend teilnahmen und der Zimmereinachwuchs 16 Hüttenmodelle abgegeben habe, blickte Julian Bruhn zurück. Die Fachjury habe sich dann für das Modell »Vogelhaus« entschieden.

Nach einem Musterbau 2018 in Rothenbuch gemeinsam mit den bayerischen Staatsforsten und Modifikationen am Modell, sei es dann um den Förderantrag gegangen. 2021 erfolgte dank der gute Vorarbeit der Zimmerei Herchet der Aufbau aller Hütten.

jel Jennifer Lässig