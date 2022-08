Neue Regeln für Schatzsucher: Untermain bald kein "El Dorado" mehr für Sondengänger?

Das sagen der Obernburger Museumsleiter und ein Sulzbacher Hobby-Archäologe

Obernburg 11.08.2022 - 09:19 Uhr 4 Min.

Ein Hobby-Archäologe ist mit seinem Metalldetektor auf einem Feld unterwegs. In Bayern ändern sich die Regeln zu historischen Funden. Wir haben darüber mit dem Leiter des Obernburger Römermuseums, Eric Erfurth, und dem Sulzbacher Schatzsucher Dennis Lebert gesprochen. Symbolfoto: Christian Charisius (dpa)

Erfurth zeigt sich erfreut, dass das Schicksal von Bodendenkmälern nicht mehr in den Händen von Privatpersonen liegt. Er ist aber auch überrascht über den Schritt des Kabinetts. Das Thema habe schon jahrzehntelang auf der Forderungsliste des Denkmalschutzes gestanden - und auch auf seiner eigenen. »Es war eine offenkundige Gesetzeslücke, an der man wirklich örtlich gelitten hat«, so der Museumsleiter.

Eric Erfurth, Römermuseum. Foto: Kevin Zahn

So habe der Untermain bislang als »El Dorado für Sondengänger« gegolten. Schatzsucher aus den umliegenden Bundesländern seien extra zum Sondengehen in die Region gekommen, teilweise in Gruppen von fünf oder sechs Personen. Dem war so, weil Bayern als letztes Bundesland noch die alte Regelung hatte.

Eigentumsdelikte

Dadurch habe es immer wieder Eigentumsdelikte gegeben, sagt Erfurth: »Ein Auswärtiger weiß nicht, wo der eine Acker anfängt und der andere aufhört.« Namen der Besitzer bekäme man auch wegen des Datenschutzes nur schwer heraus. »Grundstückseigentümer sind auf kaltem Wege enteignet worden. Die Funde wurden entnommen, ohne dass sie es wussten«, mutmaßt der Geschichtsexperte. Der Tourismus der Sondengänger aus anderen Bundesländern wird mit dem neuen Beschluss aufhören, denkt er. Dass die wirklich eingefleischten Hobby-Schatzsucher ihr »Sondeln« komplett aufgeben, bezweifelt Erfurth allerdings.

Dennis Lebert aus Sulzbach ist in der Freizeit häufig mit einem Metalldetektor unterwegs. In seiner Garage lagern abertausende Fundstücke, viele weitere hat er an Museen abgegeben. Der 31-Jährige hat jüngst zudem den ersten Platz bei den deutschen Schatzsucher-Meisterschaften im rheinland-pfälzischen Reinsfeld geholt. »Ich kann ganz normal weitermachen mit meinem Hobby«, sagt er in Bezug auf die Neuerungen. »Ich werde ja trotzdem noch dafür entlohnt.« Damit spielt Lebert auf die im Kabinettsbeschluss angekündigte Belohnung für »redliche Finder« an. Er sehe es nicht als bedenklich an, ob die Funde bei ihm zuhause lagerten oder ob sie in ein Museum kämen.

Neuer Deutsche Schatzsucher Meister: Dennis Lebert (31) aus Sulzbach. Bei den 40. Deutschen Schatzsucher-Meisterschaften Mitte Juni holte Dennis Lebert den Titel. Foto: Stefan Ding

Der 31-Jährige hat sich laut eigenen Angaben auch mit anderen Schatzsuchern aus Deutschland unterhalten. Alle seien ähnlicher Meinung: Sie glaubten nicht, dass der Beschluss vor Raubgräbern schütze. »Die werden das auch nach der Gesetzesänderung machen«, ist Lebert überzeugt. »Was auf einem Blatt Papier steht, ist denen egal.«

Im Kabinettsbeschluss ist die Rede davon, dass der Einsatz von Metallsonden auf eingetragenen Bodendenkmälern grundsätzlich verboten ist. Bodendenkmäler sind Gebiete, von denen bekannt ist, dass dort bedeutsame archäologische Funde wie etwa Siedlungsreste im Boden schlummern. Die Suche auf diesen Gebieten sei aber für Lebert schon immer tabu gewesen. »Das war vorher schon genehmigungspflichtig und ich kenne niemanden, der eine solche Erlaubnis erhalten hat.«

Eric Erfurth beäugt Schatzsucher derweil kritisch. Er ist der Meinung, dass es diesen Personen nur um einen billigen Reiz und ums schnelle Geld geht. Was dabei auf der Strecke bleibe, sei der Fundzusammenhang. Erfurth nennt als Beispiel den Fund einer Münze in einer Brandschicht. Archäologen könnten durch eine Befundaufnahme Rückschlüsse darüber ziehen, wo und wann es gebrannt hat. Hobby-Sondengänger würden nur den Gegenstand ausgraben, wobei die Information auf der Strecke bleibe. Alles, was außerdem im Privaten bleibe, werde nicht ordentlich aufbewahrt und zudem der Öffentlichkeit entzogen. »Es sollte aber alles dokumentiert werden, damit man in 100 Jahren noch weiß, woher es kommt«, wünscht sich Erfurth. »Ein Museum denkt für die Ewigkeit.«

Freude überwiegt

Auch auf das Römermuseum könnten nach dem Kabinettsbeschluss in Zukunft mehr Fundstücke zukommen, denn der Freistaat kann seinen Eigentumsanspruch auf die Gemeinde des Fundorts übertragen. Erfurth erwartet zwar nicht, dass plötzlich so viel mehr Gegenstände in seinem Museum ankommen, aber er sagt mit einem Lachen: »Das machen wir gerne.« Bei ihm überwiegt schlicht die Freude, dass Funde zukünftig Gemeineigentum der Gesellschaft und des Staates werden. »Kultur für alle«, lobt Erfurth die Pläne des Kabinetts. Er betont jedoch auch, dass noch der genaue Wortlaut des Gesetzestextes abgewartet werden müsse.

Aus diesem Grund wollte sich das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege nicht zu einer Presseanfrage unseres Medienhauses äußern. »Mit Blick auf das laufende Verfahren und die abschließende Entscheidung des Bayerischen Landtags als Gesetzgeber bitten wir um Verständnis, dass derzeit keine Aussagen zu zukünftigen Verfahrensweisen und Regelungen möglich sind«, schrieb Ralf Obst, zuständig für das Ehrenamt in der Bodendenkmalpflege, der Redaktion.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Kabinettsbeschluss im Wortlaut Hier der Wortlauts des Berichts aus der bayerischen Kabinettssitzung vom 2. August: "Zudem regelt die Einführung eines 'Schatzregal' die Eigentumsverhältnisse bei Funden neu, um illegale Grabungen einzudämmen. Bisher gilt in Bayern die Regel, dass ein Fund je zur Hälfte dem Eigentümer des Grunds und dem Finder gehört. Damit soll eine Regelungslücke, die bisher bei Raubgrabungen genutzt wurde, geschlossen werden. Redliche Entdecker von archäologischen Funden erhalten fortan eine Belohnung, für Grundstückseigentümer ist ein Ausgleichsanspruch vorgesehen. Dafür sieht die Gesetzesänderung vor, dass der Freistaat seinen Eigentumsanspruch auf die Gemeinde des Fundorts übertragen kann. Ein grundsätzliches Verbot des Einsatzes von Metallsonden auf eingetragenen Bodendenkmälern soll wiederum deren vollständigen Schutz gewährleisten. Ausnahmen für berechtigte berufliche Zwecke bleiben erlaubt. Dabei soll ermöglicht werden, dass die archäologischen Schätze in der Region des Fundortes bleiben. Daneben ist auch eine ausdrückliche Regelung zur Kostentragung für Ausgrabungen und Dokumentation bei bodendenkmalrelevanten Maßnahmen vorgesehen. Durch diese wird Rechtssicherheit insbesondere gegenüber dem Bund geschaffen." (juh)

Hintergrund: Stadtrallye als Ferientipp Ferientipp für Kinder: Das Römermuseum Obernburg bietet eine Römerstadt-Rallye an. Interessierte können mit dem zweiseitigen Flyer die Stadt erkunden. Darauf sind Bilder und Fragen zu römischen Orten in der Altstadt abgedruckt. Diese Bilder sollen laut einer Pressemitteilung des Museumsleiters, Eric Erfurth, gefunden werden. Die Lösungsbuchstaben lassen sich zu einem Lösungswort zusammensetzen. Bis zum 11. September kann die Lösung mit Kontaktangaben im Briefkasten des Rathauses Obernburg eingeworfen werden. Aus den richtigen Antworten werden drei Gewinner gezogen. Sie erhalten einen Preis, den der Förderkreis Mainlimes-Museum stiftet. Die Unterlagen können im Römermuseum abgeholt werden. Dort liegen auch Flyer mit einer Museums-Rallye aus, die sich an Kinder verschiedener Altersgruppen richten. (juh) Öffnungszeiten des Römermuseums: Donnerstag bis Sonntag und feiertags 14-17 Uhr; Infos und Kontakt: Tel. 06022 619117, tourismus@obernburg.de